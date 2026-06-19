Oslo bystyre godkjenner kjøp av T-baner fra FN-svartelistet selskap

Til tross for at CAF er svartelistet av FN for medvirkning til israelsk okkupasjon, valgte et flertall i Oslo bystyre å godkjenne kjøp av flere T-baner fra selskapet. Bystyret frykter en kostnadssmell på 11 milliarder kroner ved avtalebrudd.

Oslo bystyre har vedtatt å kjøpe flere T-baner fra det spanske selskapet CAF , til tross for at selskapet er svartelistet av FN for å bidra til Israels ulovlige okkupasjon av palestinske områder.

Vedtaket ble gjort med et knapt flertall, etter at byrådet hadde vurdert muligheten for å bytte leverandør. Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) forsvarte beslutningen med at Oslo kommune risikerer en kostnadssmell på 11 milliarder kroner dersom opsjonsavtalen brytes. Hun understreket at byrådet er klar over problematikken knyttet til CAF, men at de står midt i et historisk T-baneløft som krever stabile leveranser.

Saken har skapt sterke reaksjoner fra opposisjonen, særlig SV og Rødt, som mener at byrådet ikke har dokumentert godt nok at det er umulig å finne alternative leverandører. De viser til at FNs liste over selskaper i okkupasjonsområdene er en alvorlig indikasjon på brudd på folkeretten, og at Oslo som kommune bør ta etiske hensyn i offentlige innkjøp.

CAF ble i september 2025 plassert på FNs liste over selskaper som driver virksomhet knyttet til israelske bosetninger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Dette innebærer at selskapet anses å bidra til folkerettsstridige aktiviteter. Flere internasjonale organisasjoner og land har tidligere kritisert slike forbindelser, og for Oslo bystyre blir dette et spørsmål om både økonomi og etikk.

Byrådet har tidligere signalisert et ønske om å komme seg ut av avtalen, men konkluderte med at en heving ville føre til betydelige økonomiske konsekvenser og forsinkelser i T-baneutbyggingen. T-baneutbyggingen i Oslo er et av de største infrastrukturprosjektene i Norge, med mål om å forbedre kollektivtransporten i hovedstaden. Prosjektet har allerede møtt utfordringer knyttet til kostnader og tidsplan, og byrådet frykter at en leverandørbytte vil forverre situasjonen.

Opposisjonen, med SV og Rødt i spissen, har krevd at byrådet legger fram dokumentasjon på at det ikke finnes andre leverandører som kan levere T-baner innenfor de samme tids- og kostnadsrammene. De peker på at flere andre europeiske selskaper produserer lignende materiell, og at Oslo bør ta en prinsipiell holdning mot selskaper som er knyttet til okkupasjon. Samtidig har byrådet vist til at en kontraktsbrudd kan føre til erstatningskrav fra CAF, samt tap av opsjoner som allerede er inngått.

Bystyrets vedtak innebærer at de neste leveransene av T-baner vil fortsette som planlagt, men debatten om etiske retningslinjer for offentlige innkjøp i Oslo er langt fra over. Flere politikere har uttrykt bekymring for at kommunen setter økonomi foran menneskerettigheter, og saken kan få betydning for fremtidige anbudsprosesser i norske kommuner





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