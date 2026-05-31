Oslo bystyre godkjenner Oslo Horisont - Norges høyeste hus på 120 meter

Oslo bystyre stemte for Oslo Horisont-prosjektet ved Oslo S. Et 120 meter høyt kontorbygg blir Norges høyeste hus, mens et hotell på 72 meter også skal reises. Prosjektet får grønt lys etter to tiår med debatt og vil endre byens skyline.

Oslo bystyre har i løpet av onsdagens møte gitt endelig grønt lys til det omstridte Oslo Horisont -prosjektet ved hovedjernbanestasjonen. Beslutningen markerer kulminasjonen av to tiår med debatt om hvordan den sentrale delen av byen skal utvikles, og den ble vedtatt med et stort flertall.

Alle partier i bystyret støttet forslaget med unntak av Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet, som uttrykte bekymring for bygningens form og påvirkning på bybildet. Etter den endelige vedtaket kan byggingen starte i løpet av kort tid, og første fase av prosjektet er planlagt å bli ferdigstilt innen tre til fire år. Prosjektet omfatter to høye bygninger som vil reise seg over Oslo sentrum. Det høyeste av de to, en kontorblokk på 120 meter, vil dermed bli Norges høyeste hus.

Dens tårn vil overskride den nåværende høyden på Radisson Blu Plaza Hotel, som måler 109,7 meter, og vil skape et nytt landemerke i byens skyline. Ved siden av kontorbygget planlegges også et hotell på 72 meter, som vil bli plassert nær den gamle Postens brevsentral. Bygningene vil stå på en tomt som tidligere har vært brukt til postforsendelser, og de vil dominere området mellom Oslo S og Oslo Spektrum.

På den ene siden av den nye kontorblokken vil det også bli et over 100 meter høyt kontorbygg som vender mot Oslo Spektrum, noe som gir området en konsentrert klynge av høye strukturer. KLP Eiendom, som står bak utviklingen, presenterer planen som en mulighet til å forvandle et av Oslos mest kritiserte byrom til et attraktivt og åpent område med nye arbeidsplasser og boliger.

Venstre fremhever at prosjektet vil gi byen et mer levende og attraktivt sentrum, og de peker på muligheten for bedre byromsløsninger og økt aktivitet. Fremskrittspartiet stemte imot forslaget og hevdet at kontorbyggets design burde vært slankere og rundere for å tilpasse seg byens arkitektoniske kontekst. Til tross for motstanden har flertallet i bystyret konkludert med at fordelene ved prosjektet oppveier innvendingene. Byggingen vil bli gjennomført i flere faser, med fokus på bærekraftige byggemetoder og energieffektivitet.

Når de nye strukturene står ferdige, vil de ikke bare endre byens silhuett, men også gi Oslo et betydelig løft i form av nye arbeidsplasser, hotelltjenester og et oppgradert offentlige rom som kan brukes av både lokalbefolkning og besøkende. Det er ventet at den nye utviklingen vil tiltrekke både nasjonale og internasjonale aktører, og vil styrke Oslo sin posisjon som en voksende nordisk hovedstad med moderne infrastruktur og arkitektur.

Prosjektet ble først presentert i desember i fjor, da byrådet ga sin foreløpige godkjenning. Nettopp den tidlige godkjenningen har gjort at flere investorer og entreprenører har kunnet begynne planleggingen av de tekniske løsningene. I løpet av de kommende månedene vil det bli gjennomført flere offentlige høringer hvor innbyggere og interessegrupper kan komme med innspill om utforming, grøntområder og infrastruktur rundt den nye utviklingen.

Forventningen er at Oslo Horisont vil bli et sentralt knutepunkt for både kontorbruk og frivillig turisme, med muligheter for konferanser, møter og kulturelle arrangementer i de nye lokaler. Byen håper også på å bruke prosjektet som en katalysator for videre utvikling av kollektivtransport, med forbedrede forbindelser mellom Oslo S, Oslo sentrum og andre deler av regionen.

Til slutt vil prosjektet være et tydelig signal om at Oslo satser på høy kvalitet, bærekraft og fremtidig vekst, samtidig som det viser at byen er villig til å ta i bruk en ny type byarkitektur som kan bidra til å forme fremtidens urbane landskap





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oslo Horisont Byutvikling Høyhus KLP Eiendom Bystyret

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oslo bystyre godkjenner Oslo Horisont - 120 meter høyt høyhus blir Norges høyesteOslo bystyre har gitt grønt lys til Oslo Horisont-prosjektet ved Oslo S. Det planlagte kontorbygget på 120 meter blir Norges høyeste hus, plassert ved siden av Radisson Blu Plaza. Prosjektet, som har vært i debatt i 20 år, inkluderer også et 72‑meter hotell og skal stå ferdig om tre‑fire år. Alle partier utenom Rødt, SV og Frp støttet forslaget.

Read more »

Oslo bystyre godkjenner Oslo Horisont-prosjektet med Norges høyeste husOslo bystyre har gitt grønt lys for Oslo Horisont-prosjektet ved Oslo S, som inkluderer et 120 meter høyt kontorbygg - Norges høyeste hus - og et 72 meter høyt hotell. Byggene skal stå på toppen av den gamle Postens brevsentral og forventes ferdig om tre-fire år. Et stort flertall av bystyret stemte for prosjektet, mens Fremskrittspartiet var imot og ønsket en slankere form.

Read more »

Oslo bystyre godkjenner Oslo Horisont - Norges høyeste hus planleggesOslo bystyre har gitt grønt lys for prosjektet Oslo Horisont ved Oslo S, som inkluderer et 120 meter høyt kontorbygg som vil bli Norges høyeste hus, samt et hotell på 72 meter. Byggene skal stå ferdig om tre-fire år og har vært debattert i nesten 20 år. Et stort flertall i bystyret stemte for, mens Rødt, SV og Frp var imot.

Read more »

Oslo bystyre godkjenner Oslo Horisont-prosjektet med Norges høyeste husOslo bystyre har gitt grønt lys for Oslo Horisont, et prosjekt med to høyhus ved Oslo S. Det høyeste blir på 120 meter og vil bli Norges høyeste hus, til overskuelse for Radisson Blu Plaza Hotel. Et kontorbygg på 120 meter og et hotell på 72 meter planlegges plassert på toppen av den gamle Postens brevsentral. Bygget kan stå ferdig om tre-fire år. Prosjektet har vært debattert i nesten 20 år og fikk støtte fra et stort flertall i bystyret, mens Rødt, SV og Frp stemte mot. Fremskrittspartiet mente at høyhuset burde vært mer slankt og rundt i formen.

Read more »