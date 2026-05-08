Oslo koker før Brann - Bodø/Glimt cupfinale

Oslo prepprer seg til cupfinalen mellom Brann og Bodø/Glimt, hvor supportere til de begge klubbene bidrar til å skape en rød og gul by. Brann selger tusen billetter til cupshow, mens supportere til begge klubber gjennomgår lange køer for å komme inn i lokalet. En arrangør av cupshowet henviser til Brann, som arrangerte cupshowet. Brann hevder å ha opplyst om begrenset kapasitet til stede.

Oslo koker før lørdagens cupfinale. Brann og Bodø/Glimt gjør sitt beste for å farge byen gul og rød. Fredag inviterte begge klubbene inn til cupshow.

Brann hadde solgt tusen billetter til Carls i Oslo, hvor spilleren var med for å fyre opp stemningen. Nesten halvparten av de tusen som hadde kjøpt billetter ble stående i gangene og barene rundt – hvor showet ble sendt på storskjerm. Det er en skandale at vi skal betale 500 kroner for å sitte og drikke øl på en pub.

Vi må stå og se på en storskjerm. 500 kroner, da kunne jeg like gjerne ha vært på Aker Brygge og betalt det samme for fire pils. Det er helt latterlig, sier en tredje Brann-supporter, som TV 2 dessverre ikke fikk med navnet til. Det støtter også Oda Vatle og Casper Lockert. Brann hevder selv de har opplyst om begrenset kapasitet.

Fikk dere med dere det? Det er skuffende. Lørdag 18:00 starter cupfinalen på et utsolgt Ullevaal





tv2sport / 🏆 13. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vågsport Fotball Cup Daarna Oslo Cupfinale Renewed Fire Pils

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bergensarar tar over Oslo: Hamstra øl og forbereder folkefest før cupfinalenButikker i Oslo forbereder seg på ølrus etter at bergensarar og Brann-supportere varsler om høy etterspørsel. Vålerenga-supporter og kjøpmann Kent Bratlien Windahl har bestilt ekstra Hansa-øl til cupfinalen mot Bodø/Glimt, mens Diaspora Bergensis oppfordrer til folkefest på Voldsløkka og marsj til Ullevaal. Med Holmenkollstafetten og cupfinalen samme dag forventes det rekordmange mennesker i hovedstaden.

Read more »

Alarm over brann i elsparkesykler: Flere dødsbranner fryktetRådgiver Susanne Moen i Brannvernforeningen er bekymret for at utviklingen går i feil retning når det gjelder brann i elsparkesykler. Hun advarer mot at mange lader e-elsparkesykkelen uten tilsyn eller om natten, og at det er viktig å være kritisk når man kjøper elsparkesykler. Moen mener at det er viktig å oppbevare elsparkesykkelen utenfor boligen, i et tørt og frostfritt rom som garasje, bod eller sykkelrom.

Read more »

Fredrik Pallesen Knudsen: Fra Brann-fan til kaptein i CupfinalenFredrik Pallesen Knudsen står på terskelen til å skrive historie for Brann. Fra å være en Brann-fan som jaktet på tidligere spillere i Bergens gater, til å være kaptein i Cupfinalen mot Bodø/Glimt. Han har vært med på en dramatisk reise med klubben, fra nedrykk til opprykk, og nå står han en halv meter unna Kongepokalen. Men han nekter å røre den før finalen er ferdigspilt.

Read more »

Toppliga-nyheter: Brann, Vålerenga, Stabæk, Rosenborg, LSK Kvinner, Molde, Røa, Aalesund, LynJosefine Birkelund sørget for at Brann vant sin femte kamp på rad. Vålerenga vant overbevisende borte mot Hønefoss. Eirik Sørenmo Påsche, VGB Brann fortsetter å toppe tabellen i Toppserien etter å ha vunnet 1–0 hjemme mot Stabæk. Stabæk var nære på å utligne fem minutter på overtid. Anna Malmin fikk avslutte like foran mål, men skuddet hennes gikk rett på Selma Panengstuen. Hønefoss ble flere nummer for små mot Vålerenga. Eline Hegg ga VIF ledelsen allerede etter fire minutter. Naina Inauen doblet ledelsen like etter pause, før Karina Sævik punkterte kampen helt et kvarter før slutt. Cille Nilsen, her fra en annen kamp, scoret for RBK mot Bodø/Glimt. I de andre kampene i Toppserien vant Rosenborg hele 3–0 hjemme mot Bodø/Glimt. Rebecka Holum, Ine Berre og Cille Nilsen scoret målene for trønderne, som ligger på tredjeplass – to poeng bak Vålerenga. LSK Kvinner vant sin første kamp for sesongen. Hjemme mot Haugesund scoret LSKs Tilda Råtts 21 sekunder etter avspark. Haugesunds Kaja Olsen utlignet før halvtimen var spilt. Molde slo Røa 4–0 hjemme i rosenes by. Jeon Yu-Gyeong scoret de to første for de blåkledde, før Lee Eunyoung og Amanda Andradottir økte ledelsen til 3–0 og 4–0. Formlaget Lyn fikk seg en smell borte mot Aalesund. Ingeborg Skretting scoret kampens eneste mål, noe som gjør at Aalesund hopper opp til fjerdeplass – forbi Lyn.

Read more »