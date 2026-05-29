Oslo kommune fakturerer kanskje for mye for avfallsinnhenting

Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo fakturerer kanskje for mye for avfallsinnhenting, ifølge et internt notat. Det anslår at kommunen kan ha fakturert borettslag og sameier årlig for 50-70 millioner kroner for mye.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo fakturerer kanskje for mye for avfallsinnhenting. En internt notat avdekker et systematisk mønster av uteblitte tømminger, og det anslår at kommunen kan ha fakturert borettslag og sameier årlig for 50-70 millioner kroner for mye.

Direktør Hans Petter Karlsen sier det hefter usikkerhet ved analysen, men vedgår at det kan hende hans ansatte er blitt 'smarte' og unnlatte å reise innom noen adresser. Det er mer nærliggende å kalle dette 'lureri' enn 'smarthet'. Kommunen er den profesjonelle part og kan ikke gjemme seg bak at kundene burde ha oppdaget den manglende innhentingen. Et internt notat avdekker også at renovasjonsetaten fakturerer for tjenester som ikke er levert, og avvikene er store.

Direktør Karlsen sier at det er mer nærliggende å kalle dette 'lureri' enn 'smarthet'. Han sier også at hvis kommunen observerer at borettslag har bestilt for hyppig tømming, er det smarte å spørre om de vil redusere hyppigheten. De som ikke har fått tømt søppelet sitt, har krav på å få tilbakebetalt renovasjonsgebyret tilsvarende.

I vinter kom en rapport som anbefalte konkurranseutsetting av avfallsinnhentingen i Oslo igjen, ni år etter at selskapet Veireno ikke maktet oppgaven og det var søppelkaos i byen. Da sa direktør Karlsen at renovasjonsetaten hadde 'gode erfaringer med å drive innsamlingen selv, etter ni år i egenregi'. Hadde et privat firma systematisk krevd kommunen for tjenester det ikke utførte, og spekulert i at ingen skulle oppdage det, hadde kommunen ganske sikkert tatt juridiske skritt





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oslo Kommune Avfallsinnhenting Fakturering Renovasjons- Og Gjenvinningsetaten Hans Petter Karlsen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oslo bystyre har gitt grønt lys for prosjektet Oslo Horisont ved Oslo SOslo bystyre har gitt grønt lys for prosjektet Oslo Horisont ved Oslo S. Det høyeste av de to byggene blir med sine 120 meter Norges høyeste hus.

Read more »

Oslo bystyre gir grønt lys til Oslo Horisont-prosjektetOslo bystyre har gitt grønt lys for prosjektet Oslo Horisont ved Oslo S. Det høyeste av de to byggene blir med sine 120 meter Norges høyeste hus. Det nye høyhuset på 120 meter kommer et stykke til venstre for Radisson Blu Plaza Hotel, slik området vises på dette bildet. Det kommer også et over 100 meter høyt kontorbygg på Oslo Spektrum-siden. Bygningen kan stå ferdig om tre-fire år, skriver Aftenposten.

Read more »

Oslo bystyre gir grønt lys til Oslo Horisont-prosjektetOslo bystyre har gitt grønt lys for prosjektet Oslo Horisont ved Oslo S. Det høyeste av de to byggene blir med sine 120 meter Norges høyeste hus. Det nye høyhuset på 120 meter kommer et stykke til venstre for Radisson Blu Plaza Hotel, slik området vises på dette bildet. Det kommer også et over 100 meter høyt kontorbygg på Oslo Spektrum-siden. Bygningen kan stå ferdig om tre-fire år, skriver Aftenposten.

Read more »

Oslo bystyre godkjent Oslo Horisont-prosjektetOslo bystyre har gitt grønt lys for Oslo Horisont, som innebærer to høyhus ved Oslo S. Det høyste bygget blir 120 meter og vil bli Norges høyeste hus. Byggeklaringen følger etter nesten 20 års debatt.

Read more »