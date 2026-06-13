Oslo lanserer to kommunale klinikker med zoledronsyre‑infusjon for å forebygge beinskjørhet

Helsebyråd Saliba Andreas Korkunc kunngjør oppstart av to nye poliklinikker som skal gi zoledronsyre‑infusjon til osteoporosepasienter, med mål om å redusere brudd, lette sykehuspresset og spare samfunnet for milliarder.

- Nå skal vi sette i gang et forsøk med to kommunale poliklinikker som systematisk skal dele ut denne bruddvaksinen, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) til NTB.

På de nye klinikkene kan pasienter ved behov få zoledronsyre intravenøst, en behandling som har vist seg å være svært effektiv mot osteoporose, den såkalte beinskjørheten. Målet er å øke kapasiteten og senke terskelen for behandling, slik at flere skal få tilgang til legemiddelet, forklarer Korkunc.



På fredag besøkte han Diakonhjemmet sykehus og så hvordan pasienter blir undersøkt for beinskjørhet med en DXA‑maskin som måler beintettheten.

Birgitte Nellemann, seksjonslege for osteoporose ved sykehuset, viste hvordan diagnostikken foregår og hvordan zoledronsyre‑infusjonene reduserer risikoen for fremtidige beinbrudd betraktelig. Selv om stoffet teknisk sett ikke er en vaksine, kalles det i daglig tale for en bruddvaksine fordi det forebygger brudd på samme måte som en vaksine forebygger infeksjon.



Statistikk fra Oslo universitetssykehus viser at hver andre kvinne og hver fjerde mann over femti år får diagnosen osteoporose, og at hvert femte hoftebrudd ender med innleggelse på sykehjem.

Kostnadene for samfunnet er enorme - om lag 14,5 milliarder kroner per år - og ett år etter et hoftebrudd er dødeligheten på 24 prosent. Camilla Holter Huseby, samhandlingsoverlege ved OUS, understreket at forebygging er livsviktig, ikke bare for å spare penger, men for å redde liv og redusere lidelse.



Zoledronsyre virker ved å binde seg til bentarmen og hindre osteoklastenes nedbrytning av benvev.

Kliniske studier viser at en enkelt infusjon kan redusere risikoen for hoftebrudd med opptil 40 prosent og ryggbrudd med opptil 70 prosent, med en effekt som varer i minst ett år. Dette gjør behandlingen svært attraktiv i et helsevesen som sliter med ventetider på beintetthetsmålinger og spesialistkonsultasjoner.



Det nye prosjektet er et grasrotinitiativ som nå har fått støtte fra Oslo kommune og de fire største sykehusene i hovedstaden.

To kommunale poliklinikker skal settes opp i samarbeid med sykehusene, og her vil pasienter kunne få zoledronsyre‑infusjon uten å måtte vente på spesialisthelsetjenesten. En egen "fast track" blir også etablert for de som med klar klinisk indikasjon skal ha rett til medisinen med en gang. Dette skal frigjøre kapasitet på sykehusene, slik at de kan prioriteres for de mest komplekse tilfellene.





Kari‑Jussie Lønning, administrerende direktør ved Diakonhjemmet, påpeker at osteoporose ofte forblir en "stille sykdom" fram til et brudd inntreffer, og at tidlig oppdagelse er nøkkelen til å kunne gripe inn. Hun understreker at alle pasienter over 50 år som får et brudd nå skal vurderes for osteoporose, men at implementeringen av denne rutinen fortsatt er ujevn i landet.



Korkunc er optimistisk og håper at samarbeidet mellom kommunale klinikker og sykehus vil vise gode resultater både medisinsk og samfunnsøkonomisk.

Han nevner at forskningsprosjekter allerede er i gang for å følge opp effektene av programmet, og at en eventuell nasjonal utrulling vil bli vurdert så snart dataene viser positiv effekt. På den måten kan Oslo gå foran som et foregangsregion for forebyggende beinkommun behandling i Norge





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Osteoporose Zoledronsyre Beinskjørhet Forebygging Helsebyråd

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