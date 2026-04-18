Oslo-mann tiltalt for grove overgrep mot barnevernsbarn

En mann fra Oslo er tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot en sårbar jente under barnevernets omsorg. Saken involverer narkotikamisbruk, tvangssamleie og trusler, og vil bli behandlet i Hordaland tingrett.

En mann fra Oslo står tiltalt for alvorlige seksuelle overgrep mot en ung jente som var under barnevernets omsorg. Tiltalen, som er tatt ut av statsadvokat Magne Kvamme Sylta, omfatter flere tilfeller av seksuell misbruk i perioden mellom høsten 2023 og sommeren 2025. Ifølge tiltalen hentet mannen jenta, som var særlig sårbar, fra barnevernsinstitusjoner og skolen.

Mens de var sammen, skal han ha forsynte henne med narkotika og hatt seksuell omgang med henne, både før og etter at hun fylte 16 år. Påtalemyndigheten mener at dette innebar et misbruk av et avhengighets- og tillitsforhold. Overgrepene skal ha funnet sted flere steder, inkludert i mannens foreldrehjem og andre steder på Romerike, samt andre steder i landet. Spesielt alvorlig er påstanden om at mannen under en tre dager lang biltur fra Vestlandet til Oslo tvang jenta til å ha samleie med andre personer. På et motell på Østlandet hevdes det at mannen truet jenta med kniv før han voldtok henne. Den fornærmede jentas bistandsadvokat, Lene Tønset, understreker at jenta er spesielt sårbar og at beskyttelse er nødvendig, noe som gjør tiltalen i denne alvorlige saken både riktig og viktig. Mannen har tidligere ikke vært ansatt ved noen barnevernsinstitusjoner, ifølge en uttalelse til Bergensavisen. Saken er karakterisert som alvorlig kriminalitet som rammer samfunnets svakeste. Tiltalen inneholder også anklager om at mannen, til tross for et tidligere besøksforbud, fortsatte kontakten med jenta. Mellom midten av mars og starten av juni i fjor hadde de nesten daglig kontakt, med 293 telefonsamtaler og 490 tekstmeldinger ifølge tiltalen. Videre er mannen anklaget for å ha vært ruset på MDMA og amfetamin under to av turene med jenta. Politiet mener også å ha funnet bilder og filmer på mannens mobiltelefoner som viser seksuelle overgrep mot svært unge barn, og han er tiltalt for å ha laget og oppbevart slikt materiale. Mannens forsvarer, advokat Fredrik Schøne Brodwall, ønsker ikke å kommentere saken. Saken er berammet til seks dager i Hordaland tingrett i midten av juni. «Dette er alvorlig kriminalitet som rammer de svakeste og mest sårbare i samfunnet. Seksuelle overgrep mot en mindreårig som har behov for barnevernets beskyttelse. Det taler for seg selv,» har statsadvokat Magne Kvamme Sylta uttalt til BA. Denne saken belyser de utfordringene som barnevernet står overfor og behovet for konstant årvåkenhet for å beskytte barn i deres omsorg. Det faktum at mannen skal ha misbrukt et tillitsforhold og utnyttet jentas sårbarhet, understreker alvoret i tiltalen. Rettsforhandlingene vil avdekke ytterligere detaljer rundt disse anklagene og forhåpentligvis bidra til rettferdighet for den fornærmede jenta. Samfunnet har et kollektivt ansvar for å beskytte barn mot overgrep, og slike saker tjener som en viktig påminnelse om dette ansvaret





