Oslo-området sårbar for jordskjelv – Ekspert advarer om stort skadepotensial

Ekspert Conrad D. Lindholm advarer om at Oslo-området er spesielt utsatt for jordskjelv, og at et eventuelt skjelv kan få omfattende konsekvenser på grunn av høy befolkningstetthet og sårbar infrastruktur. Selv om store skjelv er sjeldne, må faren tas på alvor.

Oslo -området og regionen rundt Oslo fjorden er spesielt utsatt for jordskjelv, selv om sannsynligheten for store skjelv er lav, er faren absolutt til stede og kan ha alvorlige konsekvenser.

Tidligere seismolog og jordskjelvekspert Conrad D. Lindholm understreker at Oslo har et enormt skadepotensial. Han påpeker at Oslo-regionen er den mest sårbare i Norge, og at et jordskjelv typisk har et skadeområde på rundt 30 kilometer rundt episenteret, avhengig av styrken. Selv om skjelv kan kjennes lenger unna, dempes de raskt med avstanden. For å forårsake skade må skjelvet ha en viss styrke og det må være sårbare strukturer til stede.

Det nylige jordskjelvet på Østlandet, med en styrke på 3,6, forårsaket ingen rapporterte skader, men Lindholm advarer om at skjelv på 6 eller høyere ikke kan utelukkes. Befolkningstettheten og infrastrukturen i Oslo og Oslofjorden er betydelig mer sårbar i dag enn ved det siste store jordskjelvet i 1904. Lindholm mener offentlige myndigheter bør inkludere jordskjelv i risikovurderinger og samfunnssikkerhetsarbeidet. Jordskjelv er vanskelige å forutsi, men etter et skjelv er det mulighet for både søsterskjelv og etterskjelv.

Norge har to gamle riftsoner, en fra Vestfold til Mjøsa og en i den nordlige delen av Nordsjøen. Disse sonene er områder hvor jordskorpen har begynt å sprekke, men prosessen ble avbrutt, og de danner mindre forkastninger. Selv små spenningsendringer kan utløse bevegelse og skjelv. Mens sårbarheten generelt er lavere utenfor Oslo-regionen på grunn av lavere befolkningstetthet og industri, er oljeinstallasjonene et unntak.

Det største jordskjelvet i Oslo-området i moderne tid skjedde i 1904, med en styrke på 5,4 på Richters skala. Skjelvet kunne merkes fra Namsos i nord til Polen i sør og Helsingfors i øst. Aftenposten beskrev skjelvet som en skremmende naturbegivenhet som vakte forferdelse i tusenvis av hjem. Selv om ingen ble alvorlig skadet, ble deler av bygninger ødelagt, spesielt skorsteiner og murvegger.

Lindholm påpeker at mange bygninger i Oslo på den tiden var dårlig konstruert og hadde dårlige grunnforhold. I fjor ble det registrert flere merkbare jordskjelv i Norge, det største utenfor Jan Mayen med en styrke på 6,6. Et slikt skjelv nær Jan Mayen er imidlertid ikke sammenlignbart med et skjelv på samme styrke i Oslo-området. Vestlandet opplevde også et jordskjelv på 4,0 vest for Herøy, noe som er mer vanlig og mindre skadelig.

Et skjelv med magnitude 4,7 ble også registrert. Magnitude er et mål på energien et jordskjelv frigjør, og ligner på Richters skala. Et mindre jordskjelv ble registrert i Oslo-marka i 2017, med en styrke på 2,2





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Overfallene i Oslo, Asker og Bærum - Lokalbefolkningen fortviler:Overfall mot eldre kvinner har rystet fredelige Rykkinn den siste måneden. Nå er en mann siktet for til sammen åtte overfall.

Read more »

VAR-raseri i storkampen: – En skandaleEkspert reagerer på VAR-situasjon i poengdelingen mellom Rosenborg og Brann.

Read more »

Vårens beste uteserveringer i Oslo – sjekk våre toppvalg!Nå er det vår. Og det er på tide å besøke uteserveringene, smått om senn. Her er våre favoritter hvor du kan spise godt, al fresco, i hovedstaden.

Read more »

Oslo-området utsatt for jordskjelv – ekspert advarer om store konsekvenserEt jordskjelv med styrke 4,4 rammet Østlandet søndag morgen. Ekspert Conrad D. Lindholm advarer om at Oslo-regionen er særlig sårbar og at et stort jordskjelv kan ha omfattende skadepotensial, inkludert dødsfall. Han understreker at befolkningstettheten og infrastrukturen i Oslo er mer utsatt enn før, og at myndigheter bør inkludere jordskjelv i sikkerhetsarbeidet.

Read more »

Ekspert om jordskjelv i Oslo-området: – Enormt skadepotensialOslo-området er særlig utsatt for jordskjelv. Muligheten for store skjelv er liten, men er absolutt der og kan få omfattende konsekvenser, ifølge ekspert.

Read more »

USA-ekspert om skytingen på Trump-middag:USA florerer av våpen og terskelen for politisk vold har blitt lavere. USAs president har trolig overlevd sitt tredje attentatforsøk denne helga.

Read more »