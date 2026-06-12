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Oslo politi får forsvarsstøtte til sommervaktene på grunn av skjerpet trusselbilde

Politi Og Justis News

Oslo politi får forsvarsstøtte til sommervaktene på grunn av skjerpet trusselbilde
Oslo PolitidistriktForsvaretVakthold
📆6/12/2026 7:25 AM
📰Nettavisen
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Politidirektoratet har bevilget bistand fra Forsvaret til vakthold ved utvalgte steder i Oslo sommeren 2024. Denne avgjørelsen er drevet av et skjerpet trusselbilde på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina, og sikrer at politiet kan opprettholde sine forebyggende og tilstedeværende oppgaver uten å måtte nedprioritere viktig innsats i utsatte områder.

Politidirektoratet har i en pressemelding kunngjort at Oslo politidistrikt får bistand fra Forsvaret til vakthold på utvalgte steder gjennom sommeren. Dette er en konsekvens av et skjerpet trusselbilde drevet av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina.

Bistanden vil pågå fra juni til midten av august og innebærer at forsvarets personell vil stå vakt sammen med Oslo-politiet blant annet ved den amerikanske ambassaden. Politidirektør Håkon Skulstad forklarer at uten denne bistanden ville politiet måttet nedprioritere viktige forebyggende og tilstedeværende oppgaver, spesielt i utsatte områder og blant ungdom. Han understreker at nabohjelp fra andre politidistrikt ikke hadde vært en forsvarlig løsning, da det ville ha flyttet belastningen ogreditert trygghetsskapende ressurser i de协助distriktene.

Skulstad bemerker at det er uvant for norsk hovedstad å se soldater på vakt, men det er en nødvendig konsekvens av den globale situasjonen som også påvirker Oslo sammen med mange andre vestlige hovedsteder. Målet er å sikre at politiet kan opprettholdes sin forebyggende innsats og skape trygghet, ro og orden gjennom hele sommeren i Norge

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Oslo Politidistrikt Forsvaret Vakthold Trusselbilde Midtøsten-Konflikten Ukraina-Krigen Politidirektør Håkon Skulstad Forebygging Utsatte Områder Nabohjelp

 

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