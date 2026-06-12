Politidirektoratet har bevilget bistand fra Forsvaret til vakthold ved utvalgte steder i Oslo sommeren 2024. Denne avgjørelsen er drevet av et skjerpet trusselbilde på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina, og sikrer at politiet kan opprettholde sine forebyggende og tilstedeværende oppgaver uten å måtte nedprioritere viktig innsats i utsatte områder.

Politidirektoratet har i en pressemelding kunngjort at Oslo politidistrikt får bistand fra Forsvaret til vakthold på utvalgte steder gjennom sommeren. Dette er en konsekvens av et skjerpet trusselbilde drevet av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina.

Bistanden vil pågå fra juni til midten av august og innebærer at forsvarets personell vil stå vakt sammen med Oslo-politiet blant annet ved den amerikanske ambassaden. Politidirektør Håkon Skulstad forklarer at uten denne bistanden ville politiet måttet nedprioritere viktige forebyggende og tilstedeværende oppgaver, spesielt i utsatte områder og blant ungdom. Han understreker at nabohjelp fra andre politidistrikt ikke hadde vært en forsvarlig løsning, da det ville ha flyttet belastningen ogreditert trygghetsskapende ressurser i de协助distriktene.

Skulstad bemerker at det er uvant for norsk hovedstad å se soldater på vakt, men det er en nødvendig konsekvens av den globale situasjonen som også påvirker Oslo sammen med mange andre vestlige hovedsteder. Målet er å sikre at politiet kan opprettholdes sin forebyggende innsats og skape trygghet, ro og orden gjennom hele sommeren i Norge





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oslo Politidistrikt Forsvaret Vakthold Trusselbilde Midtøsten-Konflikten Ukraina-Krigen Politidirektør Håkon Skulstad Forebygging Utsatte Områder Nabohjelp

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oslo-politiet har utviklet droner med elektro­sjokkvåpenDronene testes nå i operativ sammenheng, bekrefter Politidirektoratet.

Read more »

Oslo-politiet tester droner med elektrosjokkvåpenOslo politidistrikt har utviklet droner utstyrt med elektrosjokkvåpen som nå testes i operativ sammenheng, opplyser Politidirektoratet.

Read more »

Oslo-politiet tester droner med elektrosjokkvåpenOslo politidistrikt har utviklet droner utstyrt med elektrosjokkvåpen som nå testes i operativ sammenheng, opplyser Politidirektoratet.

Read more »

Fredsmeklingskonferanse i Oslo: Utenriksminister Eide og mange millionerFredsmeklingskonferansen i Oslo er en begivenhet som samler 150 fredsmeklere, diplomater og eksperter. Utenriksminister Espen Barth Eide er vert for konferansen, som Norge arrangerer i samarbeid med Centre for Humanitarian Dialogue. Oslo Forum koster mange millioner, og det er flere deltakere som får dekket hotell og transport under oppholdet i Oslo. Regimetoppere fra Iran, Saudi-Arabia, Egypt, Oman og Syria fikk dekket hotellopphold under fjorårets Oslo Forum.

Read more »