Oslo-sentrert styring og sviket mot distriktene

En kritisk analyse av hvordan norske samferdsel- og energimidler prioriteres i Oslo-regionen på bekostning av Nord-Norge og distriktene.

Det tegnes et bilde av en regjering som utøver en stødig og ansvarlig styring innenfor trygge rammer, men for mange i distriktene føles disse rammene mer som begrensninger enn som sikkerhet.

For familier som kjemper for å overleve under fattigdomsgrensa, er virkeligheten langt fra den polerte fasaden som presenteres fra hovedstaden. Aleneforeldre har ikke råd til luksusvarer eller dyre grønnsaker, og det hjelper lite å bli veiledet av beslutningstakere fra Oslos beste vestkant, hvor prislapper på matvarer sjelden er et tema i hverdagen. Det er et gapende sår mellom den politiske eliten og menneskene som faktisk kjenner på den økonomiske klemmen i distriktene.

Ser vi tilbake i historien, finner vi eksempler på politikere som faktisk satte sitt preg på egne landsdeler og kjempet for utvikling utenfor storbyene. På femtitallet sto Håkon Kyllingmark i spissen for utbyggingen av kortbanenettet og småflyplasser langs kysten i nord og vest. Dette var en kamp mot sterke krefter, inkludert monopolselskaper og partitopper på Youngstorget, men resultatet var flyplasser som fortsatt tjener befolkningen i dag.

Senere viste Kjell Opseth handlekraft i samferdselsprosjekter på både Øst- og Vestlandet, og William Engseth satte dype spor med vei- og bruprosjekter i Troms på åttitallet. Den gangen var det mulig å gjennomføre store prosjekter i grisgrendte strøk for en brøkdel av det som i dag slukes av sentrale prosjekter i og rundt Oslo. I dag ser vi en helt annen prioritering.

Nord-Norges-banen, det største prosjektet for nordområdene, blir stadig skjøvet nedover på prioriteringslisten med begrunnelsen at det er samfunnsmessig ulønnsomt. Dette er en påstand som sjelden brukes om prosjekter i sentrale strøk, til tross for at nesten ingen togstrekninger i landet er genuint lønnsomme. Samtidig ruller milliardene ut til infrastruktur rundt Oslo som om det ikke fantes noen bunn i budsjettene.

Utbygging av intercity og andre prosjekter i 100-milliardklassen beskrives som svarte hull hvor pengene forsvinner uten at man ser tilsvarende nytteverdi for hele landet. Et eksempel er nedgravde strømkabler i Oslo vest, hvor kostnadene skjøt i været fra 900 millioner til 7 milliarder kroner for en kort strekning. Slike budsjettsprekker aksepteres i hovedstaden, mens distriktene må spare hver krone. Sviket er kanskje tydeligst når det kommer til energiproduksjon.

I nord er det nesten ikke bygget ny kraftproduksjon på flere år, til tross for store løfter. Da elektrifiseringen av Melkøya ble lansert, fulgte det med planer om ny kraftproduksjon, men disse planene forble i stor grad på papiret. Mens Bærum får sine milliarder fra Statkraft, sitter Finnmark igjen uten nødvendig strøm, noe som fører til at folk flytter sørover. Dette er ikke bare et økonomisk problem, men et politisk svik som tømmer landsdelen for folk og fremtidstru.

Begrepet stødig styring har blitt et hån mot resten av landet. Det viser seg at den trygge styringen kun gjelder for Oslo og omegn, hvor statsministeren kan bygge sine monumenter og sikre sin politiske posisjon. For resten av Norge betyr stødig styring i praksis en evig venteliste. Det er en smertefull erkjennelse at mens hovedstaden blomstrer gjennom massive statlige overføringer, blir resten av landet stående og se på at ressursene forsvinner inn i de svarte hullene på Østlandet





