Oslo skal tilby zoledronsyre-infusjon mot beinskjørhet

Byrådet i Oslo skal samarbeide med sykehusene om et pilotprosjekt for systematisk utdeling av zoledronsyre-infusjon mot beinskjørhet. Prosjektet skal bidra til å redusere risikoen for beinbrudd og forbedre livskvaliteten for mange pasienter.

Langt flere enn i dag skal få medisin i blodet mot beinskjørhet i Oslo. Byrådet skal samarbeide med sykehusene i byen om et pilotprosjekt. Saliba Andreas Korkunc, byråd for helse, blir vist hvordan Diakonhjemmet screener for beinskjørhet .

Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB– Nå skal vi sette i gang et forsøk med to kommunale poliklinikker som systematisk skal dele ut denne 'bruddvaksinen', sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) til NTB. På klinikkene kan pasienter ved behov få zoledronsyre intravenøst, en effektiv behandling av osteoporose, altså beinskjørhet. – Kapasiteten økes betraktelig og terskelen senkes, sånn at mange flere skal få dette legemiddelet, sier Korkunc.

Fredag var han på besøk på Diakonhjemmet sykehus og fikk se hvordan pasienter utredes for beinskjørhet med en såkalt DXA-maskin. Med bruddmedisinen reduseres risikoen for beinbrudd betraktelig. Strengt tatt er det riktignok ikke en vaksine, men en medisin som gis mot sykdommen. – Dette er utrolig viktig.

Faktisk får hver andre kvinne og hver fjerde mann beinskjørhet etter fylte 50 år. Det er viktig å få gjort noe med det, sier samhandlingsoverlege Camilla Holter Huseby ved Oslo universitetssykehus. – Det tar mange liv. Og hver femte pasient får sykehjemsplass etter hoftebrudd, sier Huseby.

– Og så må vi ikke glemme brudd i ryggen. Det er ekstremt hyppig forekommende hos risikopasienter, som for eksempel får steroidbehandling. Og det handler både om økt dødelighet og økt sykelighet, sier Birgitte Nellemann, seksjonsoverlege for osteoporose på Diakonhjemmet sykehus. Prosjektet har vokst fram som et grasrotinitiativ, som så er blitt løftet til kommunen og alle de fire Oslo-sykehusene.

– Osteoporose er en stille sykdom. Det er jo ikke noen dramatisk lidelse før man får en belastning som gjør at det blir et brudd, sier sykehussjefen Kari Jussie-Lønning, administrerende direktør på Diakonhjemmet sykehus. – Men når det bruddet kommer, så er det utrolig viktig at vi har en systematikk til å oppdage det. Da får vi muligheten til å sette i gang forebygging og redusere sannsynligheten for flere brudd, legger hun til.

Allerede er det sånn at alle pasienter som har et brudd og er over 50 år, skal vurderes for osteoporose. – Men det er fortsatt ikke godt nok implementert nasjonalt, og heller ikke på alle sykehusene i Oslo, sier Nellemann. En av de mest effektive metodene er en infusjon (intravenøst) med zoledronsyre , som styrker skjelettet og hindrer nedbrytning av beina.

– Zoledronsyre i seg selv forebygger risikoen for hoftebrudd med opp mot 40 prosent og for ryggbrudd opp mot 70 prosent. Så dette her er en medisin som virker. Med en effekt på minst et år, sier Nellemann. – Jeg har veldig tro på at dette samarbeidet mellom sykehusene og kommunen kommer til å hjelpe folk.

Og også være samfunnsøkonomisk bra. Jeg håper at det funker. Det skal jo forskes på samtidig, og så håper jeg at dette kan rulles ut i hele landet dersom resultatene er gode, sier helsebyråden





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