Oslo-stemning for VM-kampene mot Irak

Dagbladet har besøkt Oslo-logatene for å fange stemningen før Norges beste menn går i kamp mot Irak i Boston. De tre nordmennene som er med, kommer fra Ski, Drammen og Follo.

Dagbladet har tatt turen ut i kokvarme Oslo gater for å lodde stemninga før Norges beste menn går i striden mot Irak i Boston midnatt norsk tid.

Å finne nordmenn som konsumerer noe kaldt i glasset er ikke vanskelig å få til: Oslo syder regelrett av VM-stemning. Han har tatt turen til Oslo sammen med svigersønnen John og sistnevntes fetter Steinar. De tre kommer fra henholdsvis Ski, Drammen og Follo. VARMER OPP: Steinar (t.h.

), Ronny og John (t.v. ) som kommer fra Ski, Drammen og Follo, lader opp til kampene med mat og drikke på et serveringssted i solskinnet på Karl Johan. De skal få med seg Frankrike-Senegal før det blir Norge-Irak. Kampene skal de få med seg på storskjerm i Kongens gate.

Foto: Kristina Krogh / Dagbladet Ronny forteller at han opplevde VM i 1994 og i 1998, og har savnet folkefesten som oppstår når Norge er med. - Om Norge vinner, tenk da, da blir det fulle tribuner på Ullevaal og masse ståhei. Da kan man klemme hvem man vil og juble sammen, sier Ronny som minnes tilbake til det suksessfulle 90-tallet. Gutta forteller at de er veldig spente, men gleder seg masse til kampen.

De håper og tror at det blir seier til Norge. Sluttresultat som 3-0 og 2-0 i favør av Norge listes opp. - Vi er nødt til å vinne kampen. Jeg føler at det allerede her er litt vinn eller forsvinn.

Det er viktig med en god start, sier John. Han er optimistisk og håper Norge kommer til sluttspillet. Han har selv satset på en 3-0-seier til Norge. Dagbladet møter dem like før de skal inn og se kampene på storskjerm i Spikersuppa midt i Oslo.

De har kommet tidlig for å sikre seg plass til Norge-kampen. HEIER PÅ: Kompisene Gohlam Hewad (t.v. ), Martas Stapulionis og Robin Bakken (t.h. ) er klare for kamp.

Foto: Kristina Krogh / Dagbladet- Det er stort, det er første gangen i livet at vi opplever dette, sier Robin. - Vi skal gå videre fra gruppespillet, men det er også det som er litt skummelt. Men det tror vi de klarer. Så kampen i dag er veldig viktig.

Vi håper på noe som Sverige. Sikrer de seg 5-6 mål, er vi sikret å gå videre, anslår Gohlam. Hvordan holder du deg våken? Robin fokuserer på kampen i dag.

Han er klar på at Norge må vinne den, og synes laget har gjort det bra i de siste treningskampene. Dagbladets reporter ved Fotballfesten ved Kongens Gate melder at de har stengt dørene rundt klokka 19.00. Dette gjelder gratisinnagen. Det er smekk fullt!

Fullt av folk som ikke kommer inn, sier Dagbladets reporter som tar bilder fra stedet. En annen reporter får opplyst at folk har stått i kø siden 12-tida tirsdag, men at gratis drop-in nå stenges. Dagbladet finner også to servitører på Paleet Food Halls uteservering i Oslo sentrum. Der har Marin Iveljic-Kristensen og Megan Jane Wattum servert mat og drikke til VM-klare fotballfans.

SERVERER ØL: På Paleet Food Halls uteservering jobber Marina Iveljic-Kristensen (t.h. ) og Megan Jane Wattum. Foto: Kristina Krogh / Dagbladet - Folk både spiser og drikker. Vi har sett de som har vært her lenge og som bestiller nye runder med mat og mer drikke - både øl og vin.

Folk har det hyggelig i sola, sier Megan. LANG KØ: Folk samler seg for fotballfest i Oslo sentrum. Foto: Kristina Krogh / Dagbladet Dagbladets utsendte ved Spikersuppa melder om at køen inn til arrangementet på stedet nå går flere hundre medet, og strekker seg opp til Nationaltheateret. ENORME KØER: Det ble lang kø i Karl Johan da flere strømmet til for å se kveldens VM-kamper.

Video: Kristina KroghDe står og lurer på hva de skal gjøre når Dagbladet kommer i prat med dem. De hadde planlagt å komme seg inn i Spikersuppa for å se kampene på storskjerm, men innser at de ikke er tidlig nok ute. Dette til tross for at de kommer rett fra jobben som ligger rett over gata.

- Nå virker det litt håpløst å skulle delta i litt kollektivt fotballmoro, føle det å være sammen som nasjon og se litt fotball. Slik det ser ut nå får man heller lyst til å dra hjem og se kampen alene, sier Armin med et glimt i øyet. KOMMER IKKE INN: Kollegaene Armin Brahimi (t.v. ) og Bjørn Wulf må gå slukøret hjem fra arrangementet i Spikersuppa.

Foto: Kristina Krogh / Dagbladet - Vi trodde vi var tidlig ute, men det var vi ikke. Denne køen ser jeg ikke horisonten på engang, legger han til. Bjørn på sin side trøster seg med at han skal til USA for å få med seg «the real deal» når Norge møter Senegal om en uke.

- Jeg skulle gjerne litt å ha funnet et sted som er ute og det er nok folk at til det er stemning hvis det blir mål, sier Armin. Han er tydelig på at kamp blir det uansett. Armin har mer på hjertet: - For å si det sånn, jeg trodde det bare var de som skulle reise til USA som trengte å planlegge fire måneder i forveien, og ikke vi, avslutter han





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