Outland åpner dørene på Jekta i Tromsø til høsten

Kjeden Outland, spesialisert på spill, bøker og samleobjekter, utvider med en ny butikk på Jekta kjøpesenter i Tromsø til høsten. Dette er en etterlengtet åpning for kjeden som har drevet i 25 år.

Kjeden Outland utvider sin tilstedeværelse i Norge med en etterlengtet åpning på Jekta kjøpesenter i Tromsø til høsten. Dette melder selskapet i en fersk pressemelding. Outland , som har 25 års erfaring innen detaljhandel med et spesialisert utvalg av spill, bøker og samleobjekter, har allerede etablert seg med flere suksessfulle butikker over hele landet. Åpningen i Tromsø markerer et viktig skritt i kjedenes vekststrategi, og den følger opp den nylige lanseringen av en ny butikk i Ålesund tidligere i år. Med disse ekspansjonene styrker Outland sin posisjon som en ledende aktør innen nisjemarkedet for popkultur og underholdning.

Victoria Simonsen, nestleder i Outland AS, uttrykker stor begeistring over muligheten til å endelig etablere seg i Tromsø. Hun understreker at ønsket om å åpne butikk i Nordens Paris har vært sterkt i lang tid, og at realiseringen av denne planen nå er nært forestående. Rekrutteringsprosessen er allerede i gang, og kjeden ser frem til å bygge et kompetent og engasjert team som skal betjene både nye og eksisterende kunder i nord. Simonsen fremhever viktigheten av å engasjere seg med det lokale miljøet i Tromsø gjennom arrangementer knyttet til spill og andre populærkulturelle interesser. Målet er å sikre at Outland Tromsø vil tilby et like bredt og variert sortiment som kundene har kommet til å forvente fra andre Outland-butikker, noe som er en signatur for kjeden. Denne satsningen signaliserer en dyp forpliktelse til å levere en førsteklasses handleopplevelse og et levende fellesskap for entusiaster.

Outland er kjent for sin aktive rolle i lokalsamfunnene der de opererer, og de arrangerer jevnlig spillkvelder, lanseringer av nye produkter og temadager. Disse arrangementene er ment å skape møteplasser for likesinnede og bidra til å bygge sterke bånd mellom butikken og dens kunder. Nå som åpningen i Tromsø nærmer seg, vil Outland fokusere på å finne en dyktig butikksjef og dedikerte ansatte som kan bidra til å skape en vellykket og levende butikk. Kjeden ble grunnlagt av Simen Josefsen på 90-tallet, med den aller første butikken som åpnet sine dører i Oslo i 1998. Siden den gang har Outland vokst jevnt og trutt, og har blitt et velkjent navn for alle som er interessert i spill, fantasy, science fiction, tegneserier og et bredt spekter av samleobjekter.

Ekspansjonen til Tromsø er et testament til selskapets kontinuerlige vekst og dets evne til å tilpasse seg og imøtekomme etterspørselen fra et stadig voksende publikum i hele Norge. Planene for butikken i Tromsø inkluderer også et sterkt fokus på å integrere seg i det lokale kulturlivet, noe som vil bidra til å gjøre Outland til mer enn bare en butikk – det skal bli et samlingspunkt for hele regionen. Utvalget vil speile de siste trendene innen spillindustrien, de mest populære tegneseriene og et mangfold av unike samleobjekter som appellerer til både erfarne samlere og nybegynnere. Det legges stor vekt på kundeopplevelsen, og personalet vil være dedikert til å gi råd, veiledning og skape en hyggelig atmosfære for alle som besøker butikken.





