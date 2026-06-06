Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik, journalist intervjuet i Libanon, israelsk spionasje, elgstatue i Uppsala, streik i Gazastripen, nødlanding i Athen, spionasje i USA, trusselnivå i Iran-krigen, advarsler om farlige ideologier

Det er en melding om en rekke hendelser og hendelser, inkludert en mulig streik, et historisk intervju, en trussel om spionasje, en avdukning av en enorm elgstatue, en streik i Gazastripen, en nødlanding i Athen, en trussel om spionasje i USA, en heving av trusselnivået i Iran-krigen, advarsler om farlige ideologier og advarsler om en trussel mot Europa.

Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik fra søndag morgen dersom det ikke blir enighet i meklingen. Lørdag morgen startet meklingen hos Riksmekleren mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor (HK).

NHO Service og Handel forhandler også med Parat og Negotia, som har varslet et streikeuttak på rundt 200 personer til sammen. Det var altfor stor avstand når vi møttes til forhandling, og det er mange ting som skal forhandles og landes. Vi går inn i mekling med mål om å lande et godt resultat for våre medlemmer, sa forhandlingsleder Samra Akhtar før meklingen startet. I en pressemelding skriver HK at det er vanlig at meklingen går på overtid.

Fristen er ved midnatt til søndag. Etter politiets forståelse har trolig personen ved et uhell falt ut av vindu i 4. etasje, skriver politiet i loggen deres. Journalisten Barak Ravid ble lørdag historisk da han som første israeler noensinne ble intervjuet av en TV-kanal i Libanon. En libanesisk lov fra 1955 forbyr all direkte eller indirekte kontakt mellom libanesiske borgere eller selskaper og israelske enheter, borgere eller personer som handler i Israels interesse.

Ettersom Libanon og Israel aldri har inngått noen fredsavtale og i henhold til folkeretten er i krig, blir brudd på loven sett på som samarbeid med fiendtlig stat. Lørdag ble Barak Ravid likevel intervjuet av den libanesiske TV-stasjonen LBCI og blant annet spurt om hvordan han vurderer utsiktene til en våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah. Ravid jobber for den amerikanske nettavisen Axios og er også kommentator for CNN, israelske Channel 12 News og nettavisen Walla.

Han er kjent for å ha svært gode kontakter både i Israel og USA. Sveriges kong Carl Gustaf (80) deltok lørdag på avdukingen av en enorm elgstatue i Håbo i Uppsala. Avdukingen skjer i forbindelse med den svenske nasjonaldagen, svenska flaggans dag. Dette er første gang vi feirer nasjonaldagen i Uppsala len, og det innebærer at vi nå har feiret høytiden i alle Sveriges len, sier kongen.

TV 2s lesere får selv bedømme om de synes den er mer eller mindre imponerende enn den norske statuen «Storelgen», som ruver med 10,3 meter i høyde i Stor-Elvdal – og er farget i sølv. Minst fem palestinske bryllupsgjester er drept i et israelsk angrep på Gazastripen, og tallet ventes å stige, melder Al Jazeera. Ifølge TV-kanalens journalist på stedet ble det avfyrt to raketter mot teltet der bryllupsgjestene oppholdt seg.

De to rakettene som eksploderte inne i teltet forårsaket ikke bare skader der, men splinter fløy i svært høy hastighet mot området rundt og inn i skolen ved siden av som var fullpakket med fordrevne familier, melder Al Jazeera. Vi valgte å lande i Athen. Nødlanding vet jeg ikke om jeg ville kalt det, sier hun. Flyet skulle fra Rhodos til Stavanger på oppdrag fra et charterselskap, med en gruppe norske turister om bord.

Ifølge Solli har ikke flyselskapet funnet løsning på problemet enda. USAs militære etterretningstjeneste (DIA) mener at det er overhengende fare for israelsk spionasje mot høytstående amerikanske tjenestepersoner, sier kilder til NBC. USAs militære etterretningstjeneste (DIA) mener at det er overhengende fare for israelsk spionasje og har hevet trusselnivået til det høyeste, melder NBC News.

DIA viser til at Israel og USA er uenige om veien videre i Iran-krigen og har på bakgrunn av dette hevet spiontrusselnivået til “kritisk”, ifølge NBCs kilder. USAs president Donald Trump har ikke lagt skjul på at han ønsker en avtale med Iran slik at det på nytt kan åpnes for fri ferdsel gjennom Hormuzstredet. Israels statsminister Benjamin Netanyahu ønsker angivelig å gjenoppta angrepene mot Iran, som han hevder utgjør en eksistensiell trussel mot Israel.

Ifølge DIA spionerer israelsk etterretning på høytstående amerikanske tjenestemenn for å få tilgang til informasjon om Trump-administrasjonens diskusjoner og beslutninger knyttet til Midtøsten. En talsperson for Israels ambassade i Washington avviser at Israel driver spionasje i USA og kaller det “fullstendig usant”. – Israels etterretningsinnsamling er rettet mot landets fiender, ikke dets allierte. Alle påstander om det motsatte er enten feilaktige eller politisk motivert, sier talspersonen til NBC News.

USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordrer Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense immigrasjonen. USAs forsvarsminister Pete Hegseth advarte lørdag Europa om at farlige ideologier kommer fra havet – og trakk de historiske linjene til strendene i Normandie på årsdagen for det som ble kjent som et vendepunkt i andre verdenskrig. Det er 82 år siden gikk allierte styrker i land på strendene i Nord-Frankrike





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Streik Intervju Spionasje Elgstatue Streik Nødlanding Spionasje Trusselnivå Advarsler Ideologier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Shippingeliten samlet i Athen: – Dette var det eneste folk snakket omSterk inntjening og stigende skipsverdier preget bakteppet da shippingbransjen samlet seg i Athen. Men det var noe helt annet som opptok deltagerne.

Read more »

Minst elleve mennesker drept i nye israelske angrep på GazastripenMinst elleve mennesker er drept i nye israelske angrep på Gazastripen, ifølge det palestinske sivilforsvaret. Israelske styrker okkuperer nå drøyt 60 prosent av landstripen.

Read more »

Symbolsk vedtak i USA om Iran-krigen møter motstemmer fra IranRepresentantenes har vedtatt en resolusjon om å trekke styrker ut av krigen mot Iran, men den er kun symbolsk uten Senat og president. Samtidig er det uenigheter mellom Trump og Iran om framgangen i fredssamtalene.

Read more »

USA og Iran i ny opptrapping: Droner og missiler i HormuzstredetEtter droneangrep og missilavfyringer har spenningen mellom USA og Iran økt dramatisk. Amerikanske styrker bombet iranske radarer, mens Iran hevder å ha truffet amerikanske baser.

Read more »