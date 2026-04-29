Over 50 og overvektig: Moteverdenen ignorerer oss

En debatt om utfordringene med å finne passende klær for overvektige menn over 50, og hvorfor komfort bør prioriteres over mote-regler.

Debattinnlegget i Tønsbergs Blad tar opp et tema som mange overvektige menn over 50 kan relatere til: utfordringene med å finne passende klær i en moteverden som synes å ha glemt deres eksistens.

Skribenten beskriver hvordan han blir møtt med et begrenset utvalg av klær som enten er i døvende farger som beige og grått, eller i en «navy»-farge som mer ligner en sørgmodig blåfarge enn noe annet. Butikkene synes å tro at menn i denne alderen enten skal på cruise eller begravelse, og det er ikke akkurat inspirerende. Et av de største problemene er at moteindustrien har en tendens til å ignorere menn over 50, spesielt de som er overvektige.

Skribenten reflekterer over hvordan han blir møtt med fordommer når han går inn i butikker, og hvordan han blir geleidt mot avdelinger med klær som er alt annet enn moderne eller stilfulle. Han beskriver hvordan hettegenseren, eller hoodien, har blitt hans trofaste venn – et plagg som ikke dømmer ham, men som gir ham komfort og trygghet.

Men selv dette plagget blir møtt med kritikk, da det tilsynelatende bryter med en uskreven lov om at menn over 50 ikke skal gå med hettegenser. Skribenten utfordrer også de urealistiske forventningene som blir lagt på menn over 50. Han beskriver hvordan han har forsøkt å oppgradere sin garderobe med «voksenklær», men at disse ofte gjør ham ukomfortabel og fremhever det han prøver å skjule.

Han reflekterer over hvorfor menn over 50 skal føle seg presset til å passe inn i en fasit for hvordan en «vellykket mann på 50» skal kle seg. Han konkluderer med at livet er for kort til å bruke tid på å irritere seg over knapper som strammer, og at komfort bør være det viktigste. Han er ikke umoden – han er bare strategisk komfortabel, og det er en egenskap som bør feires, ikke fordømmes





