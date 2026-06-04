Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er imponert over de gode tallene for togene i mai måned. Regjeringen har satt seg et mål om 90 prosent punktlighet på togene, men har så langt slitt veldig med å nå det.

Over 90 prosent av togene gikk på tiden i mai. Dette er et godt tegn for passasjerene, men gamle tog bidrar fortsatt til at det ikke går helt på skinner.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er imponert over de gode tallene og gir ære og ros til Bane Nor og togoperatørene. Regjeringen har satt seg et mål om 90 prosent punktlighet på togene, men har så langt slitt veldig med å nå det. I mai måned endte punktligheten over grensen på 90 prosent, noe som er en god nyhet.

Men samferdselsministeren varer seg selv og sier at det er viktig å være forsiktig med å si at nå er det over 90 prosent herfra og inn i evigheten. Han påpeker at det er flere gode tall på gang, inkludert passasjerekorder de siste to år på rad. Direktør for punktlighet og analyse i Bane Nor, Roger Wold, sier at de gode tallene skyldes et særskilt fokus på flaskehalser i trafikken.

Bane Nors togledelse har identifisert enkelte avganger som trekker ned og gir følgeforsinkelser, og har sammen med ruteplanleggere og togselskapene identifisert tiltak som har hatt god effekt. Selv om togtrafikken som helhet var over punktlighetsmålet i mai, er det fortsatt mer utfordrende i rushtiden. I rushtiden i Oslo var punktligheten på 82 prosent i løpet av måneden, noe som er en bedring fra fjoråret som helhet.

Samferdselsministeren påpeker at regjeringen har prioritert vedlikehold og utskifting av gamle deler i jernbanen, og han mener at det har bidratt til utviklingen. Han nevner blant annet 6,6 milliarder kroner til drift og vedlikehold i fjor, en økning på 26 prosent fra 2024. Senest i forrige uke ble det meldt om passasjerer som sto sild i tønne på flere tog på Østlandet, og passasjerer som besvimte.

Samferdselsministeren lover at det kommer tiltak som kan trekke enda mer i riktig retning, inkludert nye lokaltog på Østlandet og nye regiontog og fjerntog etter hvert





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