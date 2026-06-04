Samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap) er imponert over punktligheten, men peker på at det fortsatt er utfordringer i rushtiden.

For første gang på lenge gikk over 90 prosent av togene på tiden i mai. Men gamle tog bidrar til at det fortsatt ikke går helt på skinner.

Samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap) er imponert over punktligheten, men peker på at det fortsatt er utfordringer i rushtiden. - Dette er veldig gode nyheter for passasjerene. Det er grunn til å gi ære og ros til både Bane Nor og togoperatørene, som har vært med på å få dette til, sier Nygård. Regjeringen har satt seg et mål om 90 prosent punktlighet på togene her til lands, men har så langt slitt veldig med å nå det.

Punktligheten for måneden endte over grensen på 90 prosent - noe man bare unntaksvis har klart etter pandemien - da det gikk betydelig færre tog med færre passasjerer. - Man skal selvfølgelig være forsiktig med å si at nå er det over 90 prosent herfra og inn i evigheten. Men det er grunn til å markere at vi nå er over punktlighetsmålet i mai måned, sier Nygård.

Direktør for punktlighet og analyse i Bane Nor, Roger Wold, sier at de gode tallene blant annet skyldes et særskilt fokus på flaskehalser i trafikken. - Bane Nors togledelse har for eksempel identifisert enkelte avganger som trekker ned og gir følgeforsinkelser, og har sammen med ruteplanleggere og togselskapene identifisert tiltak som har hatt god effekt, sier han. Selv om togtrafikken som helhet var over punktlighetsmålet i mai, er det fortsatt mer utfordrende i rushtiden.

I rushtiden i Oslo var punktligheten på 82 prosent i løpet av måneden. Til sammenligning var den på 78 prosent for fjoråret som helhet. - Det er selvfølgelig mer krevende når det er flest tog og flest passasjerer. Men det er også noe bedring i rushtiden, sier Nygård.

Samferdselsministeren påpeker at regjeringen har prioritert vedlikehold og utskifting av gamle deler i jernbanen, og han mener at det har bidratt til utviklingen. Han nevner blant annet 6,6 milliarder kroner til drift og vedlikehold i fjor, en økning på 26 prosent fra 2024. Senest i forrige uke ble det meldt om passasjerer som sto sild i tønne på flere tog på Østlandet, og passasjerer som besvimte.

- Folk forventer nok både plass og punktlighet, så derfor jobbes det jo også med å sørge for å vedlikeholde de gamle togene våre inntil vi får nye. Det er jo særlig disse gamle 69-togene som det er krevende å holde god drift på, men der er det gjort en ekstraordinær innsats nå, sier Nygård. - Vi ser en bedring også i folks oppfatning av togtilbudet når man måler det, så det går jo i riktig retning.

Men det betyr jo ikke at alle togpendlerne er fornøyde med reisehverdagen sin til enhver tid. Nygård lover at det kommer tiltak som kan trekke enda mer i riktig retning. Blant annet de nye lokaltogene på Østlandet - der leveransen er blitt utsatt i flere omganger. - Nye tog er på vei.

Vi kan se for oss å få nye lokaltog i 2027, og så kommer det nye regiontog og fjerntog etter hvert. Den nye ruteplanen for Østlandet i desember 2027 blir også viktig og vil gi betydelig flere avganger og bedre driftsstabilitet





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tog Punktlighet Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård Bane Nor Togoperatører Regjeringen Mål 90 Prosent

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ny måling viser historisk høyt oppslutning for FrpEn ny meningsmåling fra InFact for Nettavisen viser at Fremskrittspartiet har oppnådd sitt høyeste målde tall noensinne. Målingen, tatt 1. juni, viser en oppslutning på over 23,8 prosent, langt over partiet valgresultat i fjor høst og en økning på 2,5 prosentpoeng siden mai. Valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø omtaler målingen som en kanonmåling for partiet. Nettavisens politiske redaktør, Erik Stephansen, peker på at sterke reaksjoner mot Frp-politikeren Jon Helgheims deling av et usladdet bilde fra Bergen-bråket kan ha bidratt til å styrke partiet. Helgheim er anmeldt for bildefelt, og kritikken hans som leder for justiskomiteen har vært kraftig. Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse i saken.

Read more »

Togpunktlighet over 90 prosent i mai - men gamle tog skaper fortsatt utfordringerFor første gang på lenge oppnådde togtrafikken i Norge en punktlighet på over 90 prosent i mai. Samferdselsministeren roser innsatsen, men erkjenner at gamle tog og rushtidsutfordringer fortsatt gir problemer.

Read more »

Over 90 prosent av togene gikk på tiden i maiSamferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er fornøyd med at over 90 prosent av togene gikk på tiden i mai. Det er første gang på lenge at dette er skjedd. Nygård takker Bane Nor og togoperatørene for deres innsats.

Read more »

Over 90 prosent av togene gikk på tiden i maiSamferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er imponert over de gode tallene for togene i mai måned. Regjeringen har satt seg et mål om 90 prosent punktlighet på togene, men har så langt slitt veldig med å nå det.

Read more »