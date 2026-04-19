Overgangsplager: Blå resept-avgjørelse avgjør likestilling og helse for tusenvis av kvinner

Bare en liten andel kvinner med overgangsplager får hormonbehandling dekket av blå resept. En kommende Stortingsbehandling kan endre på dette, og avgjøre om kvinners helse prioriteres likestilt med annen behandling.

Det er en bemerkelsesverdig og dypt urettferdig realitet at kun rundt fire prosent av norske kvinner som opplever plager i overgangsalderen, og som ville hatt nytte av hormonbehandling, får denne dekket av blåresept-ordningen. Dette betyr at flertallet av disse kvinnene må bære de økonomiske byrdene av behandlingen selv.

Dette er ikke et marginalt problem som berører en liten gruppe; det er en utbredt utfordring som påvirker hundretusener av kvinner i et land som Norge, kjent for sin velstand og sitt fokus på likestilling. Overgangsalderen er en naturlig livsfase, men for mange er den alt annet enn enkel eller udramatisk. Den kan manifestere seg gjennom intense hetetokter som forstyrrer søvn, kroppslige endringer som påvirker velvære, konsentrasjonsvansker, følelser av angst og nedstemthet, og generell utmattelse. Disse symptomene kan gjøre arbeidslivet betydelig tyngre og gradvis svekke livskvaliteten. Dette er ikke bagatellmessige plager; de er reelle helseutfordringer som er dokumenterte og som kan behandles effektivt. Til tross for at disse plagene er medisinsk anerkjente og behandlingsbare, blir de i praksis behandlet som et personlig anliggende som kvinner forventes å håndtere på egenhånd, inkludert den økonomiske kostnaden. Vårt helsevesen er bygget på prinsippet om at helsehjelp skal gis basert på behov, uavhengig av betalingsevne. Likevel ser vi her en situasjon hvor dette grunnleggende prinsippet undergraves. Det finnes behandling, men tilgjengeligheten er sterkt begrenset av økonomi for de fleste. Vi liker å tro at Norge er et foregangsland innen likestilling og at kvinners helse tas på alvor. Men når nesten alle kvinner som trenger hormonbehandling må betale av egen lomme, avsløres en annen virkelighet: Kvinners helse blir fortsatt skjøvet nedover på prioriteringslistene. Årsaken er ikke mangel på behov eller kunnskap, men en tilsynelatende mangel på politisk vilje. Den 23. april står Stortinget overfor en avgjørende avstemning om hormonbehandling skal inkluderes på blå resept. Denne beslutningen er konkret, men dens konsekvenser strekker seg langt utover selve medisineringen. Den handler fundamentalt om rettferdighet og om hvorvidt vi mener det alvorlig når vi sier at helsehjelp skal være tilgjengelig for alle. Man kan spørre seg: Hadde en tilsvarende situasjon, som rammet menn i samme utbredelse, blitt akseptert med at 96 prosent måtte betale selv? Når økonomi blir avgjørende for hvem som får tilgang til nødvendig helsehjelp og hvem som må leve med plagene, skapes det et uakseptabelt klasseskille innen helsevesenet. De som har råd, får lindring, mens de som ikke har det, blir stående igjen med sine plager og de påfølgende konsekvensene. Dette er ikke bare et spørsmål om individuell livskvalitet, selv om det i seg selv burde være tilstrekkelig grunn til handling. Problemstillingen har også direkte innvirkning på arbeidslivet, sykefraværstall og samfunnsøkonomien. Kvinner i overgangsalderen utgjør en betydelig og viktig ressurs i norsk arbeidsliv. Når de ikke får adekvat behandling, risikerer samfunnet å miste verdifull kompetanse, arbeidskapasitet og erfaring. Å tilby hormonbehandling på blå resept bør derfor ikke betraktes som en ren kostnad, men som en strategisk investering i kvinners helse, i arbeidslivets robusthet og i et reelt likestilt samfunn. Det handler også om verdighet: Verdigheten til å motta nødvendig hjelp når kroppen gjennomgår store endringer, verdigheten til å slippe å måtte velge mellom egen helse og egen økonomiske situasjon, og verdigheten til å bli tatt på alvor som en ressurs i samfunnet. Den 23. april har politikerne et valg. De kan velge å fortsette dagens praksis, og dermed akseptere at kvinners helse fortsatt i stor grad er et privat finansieringsansvar. Alternativt kan de sende et kraftfullt signal om at tiden for å nedprioritere kvinners helse er forbi, at overgangsalderen ikke lenger skal bagatelliseres, og at tilgang til nødvendig behandling ikke skal dikteres av lommebokens tykkelse. Dette burde ikke være en vanskelig beslutning. Kvinners helse er ikke et valgfritt gode, og det er på høy tid at politikken reflekterer denne grunnleggende sannheten fullt ut. Vi oppfordrer lesere som har egne erfaringer eller tips relatert til dette temaet til å dele dem med oss, enten via informasjon, bilder eller video





