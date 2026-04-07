Overgrep fra lege: Randi og Rebekkas historier

To unge kvinner forteller om seksuelle overgrep fra en turnuslege på Osterøy. Saken setter søkelyset på legeangst og helsetilsynets håndtering av overgrepsanklager.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Sommeren 2009, da hun var 16 år gammel, oppsøkte Randi den nye turnuslegen på Osterøy for øreverk. Legen, som nettopp hadde fått norsk autorisasjon, virket ordentlig og pålitelig, husker Randi. Hun la merke til de store hendene hans. Etter den vanlige undersøkelsen av ørene, ba legen henne om å legge seg på undersøkelsesbenken. Randi syntes det var rart, men fulgte ordren.

Det som skjedde der, skulle hjemsøke henne i mareritt og fylle henne med skam og legeangst i mange år. Det skulle også føre til problemer med å stole på folk og en nesten umulighet å takle kroppskontakt, noe som gjorde at hun ikke kunne amme sitt eget barn. Randi forteller at hun kjente legens hånd bevege seg ned mot underlivet. Plutselig kjente hun fingrene hans inni seg. Deretter kjente han på brystene hennes. Hun slet med ikke å klare å reagere mens det pågikk, noe som plaget henne i ettertid. Legen har hele tiden benektet seksuelle motiver for undersøkelsene. Han hevdet å ha kjent på magen, over urinblæren og i lysken for å undersøke smerter, men benektet å ha fingret henne i skjeden. Etter hendelsen slet Randi også med psykiske problemer og et anstrengt forhold til mat. Hun gikk ned 15 kilo på en måned og ble senere akuttinnlagt på Haukeland universitetssykehus for spiseforstyrrelser. Oppholdet der var vanskelig, og bare synet av en hvit frakk gjorde henne uvel. Etter å ha blitt trygg på en annen lege, turte hun å fortelle hva som hadde skjedd. Hun politianmeldte deretter turnuslegen på Osterøy. Hun visste ikke at tre andre unge kvinner allerede hadde varslet om den samme legen.\VG har det siste året samarbeidet med over 50 andre medier i prosjektet «Bad Practice» for å avsløre hvordan leger som er blitt avskiltet for alvorlige forhold i ett land, kunne fortsette å praktisere i andre land. Statens Helsetilsyn har beklaget alvorlig svikt i Norge. Nå undersøker de hvordan leger som er vurdert uegnet til å utøve yrket og har fått fratatt autorisasjonen, kan få den tilbake og igjen jobbe med pasienter. Helsetilsynet i Hordaland skrev i september 2009 at «Tre forskjellige pasienter opplyser om ulike hendelser som vi vil karakterisere som seksuelle antastelser/overgrep», og ba Statens Helsetilsyn vurdere suspensjon av legen. Konklusjonen var at turnuslegen misbrukte sin stilling til å utføre seksuelle antastelser/overgrep overfor pasienter. Etter Randis anmeldelse meldte enda en ung kvinne fra om overgrep fra legen. I april 2010 ble legen fratatt autorisasjonen. Statens Helsetilsyns begrunnelse var tydelig: «Vi har ingen grunn til å tro at kvinnenes opplevelse ikke er reell». Og: «Vi har kommet til at du har hatt seksuelle motiver for å foreta undersøkelsene». Rebekka var en av de som hadde meldt fra. Også hun var 16 år og skulle ha legeerklæring for sommerjobb. Hun syntes legen virket hyggelig, men under undersøkelsen kjente hun plutselig hånden hans rundt brystet. Hun prøvde å tenke at han bare ville kjenne etter klumper. Deretter ba han henne om å legge seg på benken og begynte å kjenne på magen hennes, før hånden beveget seg nedover og inn på innsiden av trusen hennes. VG har forsøkt å få en kommentar fra legen, men han ønsker ikke å uttale seg. Legen benektet i rettssaken å ha hatt hånden i trusen, men forklarte at han sjekket lyskene. Rebekka forteller: «Jeg satte meg opp og skjøv ham vekk. Det er jo vanlig å gå i freeze når noe slikt skjer, men det var som om kroppen selv sa fra.» Legen førte ikke gynekologisk undersøkelse i journalen, og forklarte det som en kommunikasjonssvikt. Etter legetimen merket Rebekka at noe var endret i henne. Hun hadde tidligere i livet slitt med panikkangst





