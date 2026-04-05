Overtidsregler for deltidsansatte: Milliardkostnad for arbeidsgivere og bekymring i reiselivet

Nye regler for overtidsbetaling for deltidsansatte kan koste arbeidsgivere milliarder av kroner. Hotell- og reiselivsnæringen uttrykker bekymring for konsekvensene, mens myndighetene jobber med å avklare regelverket.

Kortversjonen\Fafo-estimater viser at å betale overtid for merarbeid kan koste arbeidsgivere over ti milliarder kroner årlig hvis dagens praksis fortsetter. Rundt 40 prosent av denne kostnadsøkningen vil ramme privat sektor, med overnatting- og serveringsbransjen som spesielt utsatt på grunn av høye andeler deltidsansatte.

Strawberry, en stor aktør i hotell- og reiselivsnæringen, uttrykker bekymring for de praktiske konsekvensene regelendringene kan ha, spesielt for bransjer som er avhengige av fleksibilitet. Vis viseadministrerende direktør i Strawberry, Bjørn Arild Wisth, støtter målet om et rettferdig arbeidsliv, men understreker behovet for en tydelig avklaring fra myndighetene om hvordan regelverket skal praktiseres. Etterspørselen i hotell- og reiselivsnæringen er sesongavhengig og varierer mye, og deltidsansatte spiller en viktig rolle i å dekke disse behovene.\Denne saken handler om endringer i overtidsreglene for deltidsansatte, som følge av dommer fra EU-domstolen. Domstolens avgjørelser slår fast at det er ulovlig forskjellsbehandling å ikke gi overtidsbetaling til deltidsansatte som jobber mer enn sin stillingsprosent. I Norge har praksisen vært at overtidsbetaling først utløses ved overtid utover en heltidsstilling. To norske arbeidstakere har allerede fått medhold i tingretten for å få tilbakebetalt overtidsbetaling, men disse dommene er ennå ikke rettskraftige. Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe for å se på regelverket, og gruppen skal komme med forslag til løsninger innen 1. september. Wisth mener det er svært uheldig med en så lang avklaringshorisont, og understreker viktigheten av en rask og tydelig avklaring for bransjer som hotell- og reiselivsnæringen.\Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, støtter oppfatningen om at det kan bli store økonomiske konsekvenser for både offentlig og privat sektor. NHO peker på at den nye forståelsen av merarbeid for deltidsansatte kan føre til endringer i andre områder av arbeidslivet, for eksempel spørsmålet om fortrinnsrett til deltidsstillinger. NHO har tidligere oppfordret bedrifter til å unngå å bruke deltidsansatte til ekstravakter eller merarbeid, men Strawberry opplyser at de forholder seg til gjeldende regelverk. Det er en betydelig bekymring i bransjen for hvordan disse endringene vil påvirke driften, spesielt når det gjelder fleksibiliteten som er nødvendig for å møte varierende etterspørsel. Det er også en diskusjon om hvorvidt endringene vil påvirke mulighetene for deltidsansatte til å få mer arbeid og utvikle sin karriere i selskapene





