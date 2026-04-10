Pågripelse etter flere branntilløp i Hamar - Politiet etterforsker med full styrke

En mann er pågrepet etter flere branntilløp i Hamar. Politiet etterforsker hendelsene med full styrke, og bruker ekstra ressurser, hund og drone i etterforskningen. Fem branntilløp etterforskes i sammenheng.

Mannen ble arrestert i Hamar sentrum klokken 20.30 torsdag, opplyser Innlandet politidistrikt. Til sammen etterforskes fem branntilløp torsdag ettermiddag og kveld, og brannene ses i sammenheng. Politiet etterforsker brannene med full styrke, og sakene har stor prioritet hos politiet. Det gjennomføres kriminaltekniske undersøkelser, avhør og informasjonsinnhenting.

Det er kalt inn ekstra mannskaper, og politiet vil være godt synlige i Hamar gjennom kvelden og natten, opplyser politiet i en pressemelding. Kjent fra før Til Hamar Arbeiderblad (HA) sier politiadvokat Julie Dalsveen at den pågrepne er en mann de kjenner til fra før. Et eventuelt motiv er noe de jobber med å få avklart. Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, så detaljer må vi komme tilbake til senere, sier hun. Først fredag vil politiet vurdere om de vil be om varetektsfengsling av den siktede. Politiet understreker at de så langt ikke med sikkerhet kan si om den pågrepne er den som står bak alle brannene torsdag. Men tidslinjen tilsier at det ikke har kommet noen branner etter pågripelsen, sier stabssjef Sidsel M. Svarstad til HA. Det er kalt inn ekstra mannskaper, og politiet opplyser at de vil være godt synlige i Hamar utover natten. Politiet vil kunne gjennomføre kontroller av personer der dette anses nødvendig, opplyser de. Mannskaper vil patruljere ulike deler av byen og bruke både hund og drone. Politiet har så langt ikke kjennskap til om det er en eller flere gjerningspersoner, opplyser de i en pressemelding. Etter en av brannene har to politifolk vært til helsesjekk, og den ene har fått behandling for røykskader. Begge er nå utskrevet og erklært uskadet. Ifølge VG brøt fire av brannene ut innenfor en radius på 500 meter fra politihuset i Hamar. Det er boliger som har blitt påtent. Det er relativt moderate skader på samtlige steder. Det er takket være at det ble oppdaget tidlig, sa operasjonsleder Bård Einar Hoft. Et femte branntilfelle ble ifølge HA oppdaget på Ridabu, som ligger noen kilometer øst for Hamar sentrum. Det dreide seg om brann i gress eller en hekk.\Brannetterforskningen i Hamar fortsetter med full styrke etter en rekke branntilløp som fant sted torsdag. Politiet har arrestert en mann i forbindelse med hendelsene og jobber nå intenst med å samle bevis og kartlegge hendelsesforløpet. Fokus ligger på å fastslå om den pågrepne er ansvarlig for alle brannene, og å avdekke et eventuelt motiv bak handlingene. Kriminalteknikere er i full sving med å undersøke åstedene, og vitneavhør pågår for å samle informasjon. Politiet har satt inn ekstra ressurser for å sikre trygghet i området, og patruljerer aktivt i gatene. Bruk av hund og drone er også en del av etterforskningsarbeidet for å finne spor og sikre bevis. I tillegg til å beskytte innbyggerne er politiet opptatt av å gi støtte til de som er direkte berørt av brannene.\Situasjonen i Hamar preges av alvor og bekymring etter de mange branntilløpene. Flere boliger har blitt påtent, og skadene varierer fra moderate til større. Politiet jobber på spreng for å begrense skadeomfanget og forhindre at flere branner oppstår. Etterforskningen er omfattende, og politiet understreker viktigheten av å samle alle relevante opplysninger for å få klarhet i saken. Det er også fokus på å sikre at innbyggerne føler seg trygge i sitt eget nærmiljø. Politiet har lagt ned store ressurser for å styrke sikkerheten i Hamar, og vil fortsette å være synlige i gatene for å trygge befolkningen. De oppfordrer også publikum til å være oppmerksomme og melde fra dersom de ser noe mistenkelig. Varetektsfengsling av den pågrepne er noe politiet vil vurdere fredag, basert på etterforskningsresultatene. Det er viktig å understreke at etterforskningen er i en tidlig fase, og at politiet er forsiktige med å spekulere i årsaker eller gjerningspersoner. De vil prioritere å innhente fakta og bevis for å sikre en grundig og rettferdig behandling av saken





