Pårørende: Velferdsstatens usynlige ryggrad

Debattinnlegg fra en ekstern bidragsyter om den usynlige innsatsen fra pårørende i Norge. Innlegget belyser det uerkjente arbeidet mange legger ned, og etterlyser mer støtte fra både arbeidsgivere og helsevesenet.

Klokken er syv om morgenen. Du pakker matpakken, svarer på en melding fra sjefen og håper hjemmesykepleien fikk hjulpet mor med øyedråper og kveldsmedisin i går. Du har lært deg å ta de vanskelige telefonsamtalene ute i gangen, og bestiller legetimer tidlig for å unngå oppmerksomhet. Når kolleger spør hvordan det går, svarer du kort «det går fint» fordi en grundigere forklaring tar for lang tid, og fordi du egentlig ikke vet hvor du skal begynne.

Du bærer på tre hovedroller, og forsøker å holde dem skjult for hverandre. Du frykter å bli sett på som upålitelig på jobb, ufokusert som forelder, eller fraværende som barn. Barna dine merker at du noen ganger er et annet sted mentalt, selv når du sitter rett ved siden av dem. De har sett deg stirre tomt på telefonen mens de forteller om skoledagen. De sier ingenting, men de ser det. Foreldrene dine vet at du alltid har dårlig tid, at svarene dine er kortere enn du ønsker, og at du glemmer å ringe tilbake når du sier «jeg ringer deg i kveld». De forstår situasjonen, men det reduserer ikke skyldfølelsen. Skyldfølelsen er kanskje det mest utmattende. Den peker alltid bort fra der du er. Er du på jobb, tenker du på mor. Er du hos mor, bekymrer du deg for barna. Er du med barna, hoper jobbmailene seg opp. Du kan aldri være fullt til stede noe sted, og ingen forteller deg at dette ikke er din skyld. Det er noe vi ikke sier høyt nok: Arbeidet du utfører som pårørende, er reelt arbeid. Det representerer timer med omsorg, koordinering og bekymring som ellers måtte vært dekket av det offentlige. Likevel spør ingen deg hvordan du har det. Verken fastlegen, Nav eller kommunen. Du blir usynlig i alle systemene, fordi du ikke selv er pasienten, den arbeidsledige eller den som aktivt melder et behov. Du er bare den som holder alt sammen. Du trenger ikke en ny app eller brosjyrer om egenomsorg. Du trenger arbeidsgivere som forstår at livet ikke stopper ved kontordøren, og som har rom for deg når hverdagen blir overveldende. Du trenger et helsevesen som en gang iblant spør: «Og du – hvordan har du det? Hva er viktig for deg?» Og du trenger å vite at hjelp finnes, at du har rett til veiledning og støtte som pårørende, og at du ikke må være på bristepunktet før noen tar deg på alvor. Klokken er syv om morgenen. Matpakken er pakket, meldingen er besvart, og du har sjekket at mor har det bra. Om noen timer skal du levere på jobb, hente barna i barnehagen og ringe tilbake til hjemmetjenesten. Dette er ikke bare livet ditt. Det er et uvurderlig bidrag til samfunnet som velferdsstaten er avhengig av. Du fortjener å bli sett





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

