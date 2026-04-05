Påskeferie med kø: Lange køer på veiene og fulle ferger før stormen «Dave»

Folk strømmet hjem fra påskeferie lørdag, noe som førte til lange køer på veiene og fulle ferger. Stormen «Dave» er ventet søndag, og Statens vegvesen advarte folk om å reise. Flere fjelloverganger ble stengt, og det var lange ventetider for både ferger og lading.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Statens vegvesen har advart folk mot å reise hjem fra påskeferie søndag på grunn av stormen «Dave», eventuelt vente til uværet har gitt seg. Rådet har folk tatt seriøst. Didrik Refsland forteller til VG at de bestemte seg for å kjøre da de så værmeldingen, og tok fergen mellom Mortavika og Arsvågen, en del av E39, hovedveien mellom Bergen og Stavanger.

Ved fergekaia i Arsvågen i Rogaland filmet han en enorm kø, med biler langt opp i veien. Køen varte i nesten to minutter. Han tviler på at alle i køen vil komme med fergen, men han påpeker at de ofte reiser denne ruten og fergeselskapet stort sett får med seg alle passasjerene som står på fergekaia. Han forteller at det gikk full ferge fra Mortavika til Årsland, men at det var mindre kø på andre siden. VG har ikke lyktes å få kommentar fra Fjord1 sent lørdag kveld. På sine nettsider opplyser de at siste avgang fra Mortavika blir klokken 23.00, og at de fra 00.00 legger om til en lengre rute mellom Arsvågen og Hanasanden.\Bjørg Agasøster forteller om å ha stått i kø for kolonne over Haukelifjell i nesten seks timer på vei hjem til Oslo. De hadde ventet i over tre og en halv time før de fikk beskjed om at de kunne kjøre til kolonnen om en times tid. De hadde pakket mat og vann, men ikke nok til den lange ventetiden. Flere fjelloverganger var stengt lørdag. Trafikkoperatør Stine Hansen i Vegtrafikksentralen sør påpekte at kolonnen tok 40 biler om gangen og det tok omtrent 40 minutter å kjøre over fjellet. Hun sa at det hopet seg litt opp og at bilistene måtte belage seg på ventetid. Fædrelandsvennen meldte også om lang ladekø på Hovden i Setesdal i Agder, der flere titalls biler ventet på å få lade opp. Jan Trygve Pedersen fra Haugesund, en av dem som ble rammet av ladekøen, forteller at det gikk forferdelig tregt å lade. Han måtte snø tre ganger på grunn av ladekøen. Han skulle delta i en 75-årsdag, men noen valgte å dra hjem på grunn av været. Han planlegger å reise hjem til Haugesund søndag morgen, og håper å komme seg over fjellet tidlig.\Stavanger Aftenblad meldte også om kø flere steder lokalt, blant annet på E39 mot Ålgård. Tidligere lørdag var det fulle ferger i overfarten fra Arsvågen til Mortavika over Boknafjorden. Kjell Augestad og familien prøvde å komme seg på 19:15-fergen fra Arsvågen til Mortavika på vei hjem til Finnøy. De observerte i hvert fall to kilometer med kø. Familien var på påskeferie på Voss, men valgte å dra hjem påskeaften på grunn av det varslede uværet. Fergeselskapet Fjord1 har meldt at sambandet vil innstilles helt i syv timer under stormen «Dave». Trafikkoperatør Andreasen Rasmussen i Vegtrafikksentralen vest sier at folk bør reise hjem i dag, og at det er mye kø inn til Stavanger. Han legger til at fergen mellom Stavanger og Bergen vil være innstilt fra klokken 12:00 til 19:00 søndag. Folk bør reise i dag eller vente til mandag. Stormen «Dave» er ventet å feie innover norskekysten første påskedag, med det verste uværet fra klokken 11.00





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Påskeferie til fjells: Dyrt, men verdt det for mangeFamilier og vennegjenger koser seg i Oppdal i påsken, til tross for økte priser på skikort og opphold. John Petter Spjøtvold og familien er blant dem som har tatt turen, mens en vennegjeng fra Kristiansund nyter hyttelivet og skikjøring.

Stormen «Dave» er på vei: Sender ut rødt farevarselUvær kan ødelegge for hjemreiser fra påskeferie i helgen.

Dramatisk påskeferie og bekymringer rundt sikkerhetEn dramatisk start på påskeferien med bilbrann og bekymringer knyttet til sikkerhet til sjøs og internasjonale konflikter. Eksperter advarer om krigsforbrytelser i forbindelse med trusler mot infrastruktur.

Nkom hever beredskapen før uværet «Dave»: Ber folk forberede segNkom ber folk forberede seg på at uværet kan ramme både strømnettet og mobilforbindelsen. I Rogaland kalles det inn til hastemøte.

Påskeferie for kongelige: Tradisjoner og nye reisemålMens NFL-sesongen forbereder seg på å starte, er påsken en tid for kongelige ferieplaner. Kongelige fra flere land, inkludert Norge, Storbritannia, Sverige og Danmark, har sine egne tradisjoner for å feire høytiden. Fra tradisjonelle hytteturer og utenlandsreiser, til gudstjenester og eggmaling, varierer feiringen. Kronprinsparet i Norge har private planer, mens kong Harald og dronning Sonja tilbringer påsken på Prinsehytta i Sikkilsdalen. Andre kongefamilier velger også ulike reisemål, og noen har brutt tradisjoner. Påsken byr på både tradisjonelle feiringer og nye opplevelser for de kongelige.

