Påsken er grensehandelens høytid: Nordmenn valfarter til Sverige for å spare penger

Nordmenn strømmer til Sverige i påsken for å handle mat og drikke, tiltrukket av lavere priser og den svenske momskutten. Grensehandelen har lange tradisjoner, og mange ser det som en måte å spare penger på i en tid med økende levekostnader. Butikkene på Svinesund forbereder seg på et stort innrykk av kunder.

Tradisjonen tro valfarter nordmenn til Sverige i påsken for å spare noen kroner på mat og drikke. Merethe Dokken forteller til VG at hun og sønnen Christian Dokken Dahl tok turen til Maximat på Nordby kjøpesenter skjærtorsdag. De er faste kunder og handler der rundt tre ganger i året. Alt er billigere, spesielt bacon som koster en tredjedel av prisen i Norge.

I handlekurven finner man ost, kylling og øl, som Merethe Dokken påpeker er betydelig billigere over grensen. De drar ikke bare for å spare penger, men også for den hyggelige opplevelsen. Grensehandel er populært som aldri før, men den norske kronens svekkelse mot den svenske kronen har gjort det dyrere å handle. Horatiu Tomi og Benedicte Myrer fra Son i Akershus handler i Sverige av prinsipp. De føler at Sverige gjør mer for å støtte folket enn Norge, hvor prisene stadig øker. De handler kjøtt, røyk og godteri, som de mener er billigere, men ellers er ikke forskjellen like stor mellom å handle i Sverige og Norge. Fra 1. april reduserte Sverige momsen på mat fra 12 til 6 prosent i et forsøk på å lette folks økonomi. Butikkene på Svinesund startet allerede uken før med å kutte momsen. Frp-leder Sylvi Listhaug var blant dem som benyttet seg av dette. Listhaug mener at forskjellene vil øke når de svenske butikkene kutter matmomsen. Til sammenligning har Norge en matmoms på 15 prosent. Sander Brun (22) og Sandra Sundel (22) fra Oslo dro til Sverige skjærtorsdag på grunn av momskuttet. De kjøpte godteri og billigere mat, inkludert mini cola, Capri-Sun og kjøtt. De har merket at prisene har vært ganske like det siste halvåret, men at momskuttet gjorde en forskjell. Line Cecilie Øberg Petersen (24) fra Halden, som jobber på Maximat, forteller at de hadde alle 18 kassene åpne onsdagen momsen ble kuttet. Hun merket en økning i antall kunder dagen etter momskuttet ble varslet. Det var jevnt og trutt trøkk hele dagen, med mest salg av brus, sjokolade, kjøtt og bensin. De merker at mange kommer for å fylle bensin, og det går stadig tomt. Mathias Holm, en trebarnsfar, tar ukentlig turen fra Oslo. Han sparer mye på å kjøpe kjøtt, og med tre barn som trener mye, utgjør det en stor forskjell på budsjettet. Han påpeker at han og kona merker stor forskjell på budsjettet før pandemien og nå. Videoen viser at det var full fest i nærheten av kjøpesenteret. Grensehandel er en viktig tradisjon for mange nordmenn, og prisdifferansen på matvarer og drikkevarer er en viktig faktor. Den svenske momskutten forventes å forsterke denne trenden ytterligere, og føre til at enda flere nordmenn velger å handle over grensen for å spare penger. Det er ikke bare prisene som lokker, men også opplevelsen av å være på handletur, spesielt i påsken. Butikkene forbereder seg på et stort innrykk av kunder i påsken, og har tilpasset seg for å imøtekomme den økte etterspørselen. Mange ser grensehandelen som en måte å få mer for pengene sine, spesielt i en tid med økende levekostnader. For mange er det en god tradisjon å handle i Sverige, både på grunn av prisene og den hyggelige atmosfæren. Den norske kronens svekkelse mot den svenske kronen har redusert noe av besparelsen, men det ser ikke ut til å ha dempet interessen for grensehandel





