Påsken i fjellet: Pudderføre og sol, men mange turister reiste hjem

Stormvarsel førte til at mange påsketurister valgte å avslutte ferien tidligere enn planlagt. Skisentrene i Hovden og Rauland melder om gode forhold, men tapte inntekter.

– De som er i bakken i dag har gode forhold med pudderføre og alle trekk er åpne som vanlig. Det er ikke særlig vind, og nå snør det lett i luften. Det sier konsernsjef Ann-Torill Briksdal i Hovden Alpin Resort. Skisenteret i Setesdal er blant landets største med totalt 33 løyper.

Lørdag advarte Statens vegvesen mot å reise hjem fra påskeferie søndag, ettersom stormen «Dave» treffer Sør-Norge da. Dermed var det mange påsketurister som valgte å returnere hjem lørdag eller tidlig søndag morgen. Det fikk forøvrig store konsekvenser for trafikken - se bare hvordan fergekøen i Arsvågen - mellom Bergen og Stavanger så ut lørdag kveld: – «Winter wonderland». Konsernsjefen mener at mange av deres besøkende ble påvirket av advarslene i media. – Det er litt lite gjester nå. Det var mange som reiste ned i går, sier Briksdal og fortsetter: – Påsken er veldig viktig for oss. Vi skal ha respekt for været og lytte til fagfolk, men vi er vant til at Hovden ligger i et værskille. Svært ofte er det finere vær hos oss enn media forteller om på forhånd. Det er kysten fra Haugesund til Kristiansand som er ventet å bli hardest rammet: – For oss mister vi inntekter for hele dagen i dag. Den er litt lei, sier Briksdal. Rauland skisenter i Vinje kommune ligger også i det utsatte området. Daglig leder Kristin Larsen melder at også der går alle heiser som normalt. – Været har vært mye roligere enn hva som var meldt. I dag tidlig våknet vi opp til «winter wonderland», med 10–15 centimeter nysnø, sier hun. Tom barnebakke. Også der har mange reist hjem. – Første påskedag pleier å være en litt roligere dag erfaringsmessig, men det var nok en del som tok oppfordringen med å kjøre hjem i går og i dag tidlig. Været ble nok meldt litt feil her oppe, sier Larsen. – Hvordan er forholdene nå? – De er kjempefine, og i morgen blir det en kjempedag med sol. VGs journalist i Rauland melder opp toppforhold i en nærmest folketom skibakke. Denne barnebakken var helt tom da VG besøkte den: Både i Rauland og på Hovden meldes det om en ellers bra påske. – Det har vært mye besøk og mange fornøyde gjester. Derfor er det leit at den ble avsluttet litt tidligere, sier Hovden-konsernsjef Briksdal. Snøforholdene i begge skisentrene, Hovden og Rauland, var utmerket på tross av værvarselet som førte til at mange påsketurister valgte å reise hjem tidligere enn planlagt. Konsernsjef Briksdal uttrykte beklagelse over de tapte inntektene for Hovden, mens Kristin Larsen fra Rauland noterte at været var langt roligere enn forventet. Begge skistedene hadde investert i å klargjøre løyper og fasiliteter for påsken, og var dermed skuffet over det reduserte besøket som følge av dårlig vær. Utsiktene for de kommende dagene var imidlertid gode, med løfter om strålende sol og perfekte forhold i bakkene





Rømte fjellet etter advarsel: Tomme bakker og pudderføreStormen «Dave» fikk mange til å avslutte påsken tidligere enn planlagt. I skibakkene meldes det imidlertid om fine forhold.

