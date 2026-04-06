Påskens Skiforhold: Gode Forhold Til Tross For Tidlig Avslutning I Flere Skisentre

Stormvarsler og dårlig vær førte til tidlig avslutning av påskeferien for mange. Skisentre som Hovden og Rauland rapporterer likevel om gode skiforhold.

– De som er i bakken i dag har gode forhold med pudderføre og alle trekk er åpne som vanlig. Det er ikke særlig vind, og nå snør det lett i luften, sier konsernsjef Ann-Torill Briksdal i Hovden Alpin Resort. Skisenteret i Setesdal er blant landets største med totalt 33 løyper.

Påsken er en viktig tid for mange alpinanlegg, og forventningene var store før påskeferien startet. Men stormvarsler og dårlig vær i deler av Sør-Norge førte til at mange påsketurister valgte å avslutte ferien tidligere enn planlagt. Dette førte til en reduksjon i antall besøkende ved flere skisentre, inkludert Hovden og Rauland. Til tross for værforholdene og advarslene, rapporteres det om gode skiforhold i begge alpinanleggene. I Hovden var det pudderføre og åpne trekk, mens Rauland kunne skilte med 10-15 centimeter nysnø og solrike forhold. Konsernsjef Ann-Torill Briksdal i Hovden uttrykker beklagelse over at påsken ble avsluttet tidligere for mange, men fremhever de gode skiforholdene for de som fortsatt er til stede. Hun peker på at Hovden ofte har bedre vær enn det som meldes i media, og at dette kan ha påvirket besøksantallet. Hun sier at påsken er svært viktig for skisenteret og at de er vant til å håndtere varierende værforhold. Skisenteret i Setesdal er et av landets største med mange løyper, og de hadde forventet en travlere påske. Daglig leder Kristin Larsen i Rauland skisenter melder om at været har vært roligere enn forventet og at de våknet opp til «winter wonderland». Hun bekrefter at mange valgte å reise hjem tidligere, men at forholdene i bakken er utmerkede. VGs journalist i Rauland melder om nærmest folketomme skibakker, og det er gode forhold for de som er igjen. Både i Rauland og på Hovden rapporteres det om en ellers bra påske, til tross for tidlig avslutning for mange. Konsernsjef Briksdal understreker at det har vært mye besøk og mange fornøyde gjester, men at det er leit at ferien ble avsluttet tidligere enn forventet. De har stor respekt for været og lytter til fagfolk, men håper også på å kunne gi gode opplevelser til sine gjester. Flere steder i Sør-Norge var det store utfordringer knyttet til værforholdene, og Statens vegvesen advarte mot å reise hjem fra påskeferien søndag. Dette førte til store konsekvenser for trafikken, med lange fergekøer. Både Hovden og Rauland er i områder som er kjent for varierende vær, og skisenterene er vant til å forholde seg til dette. De ser frem til å ønske velkommen flere gjester i fremtiden, og håper på gode forhold fremover





vgsporten / 🏆 18. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Påske Skisenter Vær Hovden Rauland

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Krever at avgiftskuttet følges opp: – Vil bli straffet av kundeneBensinstasjonskjedene må sørge for at avgiftskuttet på drivstoff kommer kundene til gode, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Les mer »

Les mer »

Les mer »

Påskens Skiforhold: Godt Føre Til Tross For Tidlig Retur Fra FjelletTil tross for værvarselet om stormen «Dave», som førte til at mange påsketurister valgte å avslutte ferien tidlig, rapporterer skisentrene Hovden og Rauland om gode skiforhold. Lite vind, lett snøfall og åpne heiser er status, mens de understreker at påsken er viktig for dem. Værmeldingen kan ha vært noe unøyaktig, og solrike dager venter.

Les mer »

Stormen Dave ga tidlig påskeferie – gode snøforhold til trossFlere skisentre i Sør-Norge melder om gode snøforhold, men opplevde færre besøkende enn forventet på grunn av dårlige værprognoser. Mange påsketurister valgte å reise hjem tidligere.

Les mer »

Påskens grensehandel: Nordmenn valfarter til Sverige for billigere varerNordmenn benytter påsken til å handle i Sverige for å spare penger på mat og drikke, tiltrukket av lavere priser og momskutt. Til tross for en svekket norsk krone, er grensehandelen populær.

Les mer »