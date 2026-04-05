Påskens Skiforhold: Godt Føre Til Tross For Tidlig Retur Fra Fjellet

Til tross for værvarselet om stormen «Dave», som førte til at mange påsketurister valgte å avslutte ferien tidlig, rapporterer skisentrene Hovden og Rauland om gode skiforhold. Lite vind, lett snøfall og åpne heiser er status, mens de understreker at påsken er viktig for dem. Værmeldingen kan ha vært noe unøyaktig, og solrike dager venter.

– De som er i bakken i dag har gode forhold med pudderføre og alle trekk er åpne som vanlig. Det er ikke særlig vind, og nå snør det lett i luften. Det sier konsernsjef Ann-Torill Briksdal i Hovden Alpin Resort. Skisenteret i Setesdal er blant landets største med totalt 33 løyper.

Lørdag advarte Statens vegvesen mot å reise hjem fra påskeferie søndag, ettersom stormen «Dave» treffer Sør-Norge da. Dermed var det mange påsketurister som valgte å returnere hjem lørdag eller tidlig søndag morgen. Det fikk forøvrig store konsekvenser for trafikken - se bare hvordan fergekøen i Arsvågen - mellom Bergen og Stavanger så ut lørdag kveld: – «Winter wonderland» Konsernsjefen mener at mange av deres besøkende ble påvirket av advarslene i media. – Det er litt lite gjester nå. Det var mange som reiste ned i går, sier Briksdal og fortsetter: – Påsken er veldig viktig for oss. Vi skal ha respekt for været og lytte til fagfolk, men vi er vant til at Hovden ligger i et værskille. Svært ofte er det finere vær hos oss enn media forteller om på forhånd. Det er kysten fra Haugesund til Kristiansand som er ventet å bli hardest rammet: – For oss mister vi inntekter for hele dagen i dag. Den er litt lei, sier Briksdal. Rauland skisenter i Vinje kommune ligger også i det utsatte området. Daglig leder Kristin Larsen melder at også der går alle heiser som normalt. – Været har vært mye roligere enn hva som var meldt. I dag tidlig våknet vi opp til «winter wonderland», med 10–15 centimeter nysnø, sier hun. Tom barnebakke Også der har mange reist hjem. – Første påskedag pleier å være en litt roligere dag erfaringsmessig, men det var nok en del som tok oppfordringen med å kjøre hjem i går og i dag tidlig. Været ble nok meldt litt feil her oppe, sier Larsen. – Hvordan er forholdene nå? – De er kjempefine, og i morgen blir det en kjempedag med sol. VGs journalist i Rauland melder opp toppforhold i en nærmest folketom skibakke. Denne barnebakken var helt tom da VG besøkte den: Både i Rauland og på Hovden meldes det om en ellers bra påske. – Det har vært mye besøk og mange fornøyde gjester. Derfor er det leit at den ble avsluttet litt tidligere, sier Hovden-konsernsjef Briksdal. Hovden Alpin Resort og Rauland skisenter melder om gode skiforhold til tross for at mange påsketurister valgte å reise hjem tidligere enn planlagt på grunn av værvarselet om stormen «Dave». Begge skisentrene rapporterer om lite vind og lett snøfall, og at alle heiser er åpne. Konsernsjef Ann-Torill Briksdal ved Hovden bekrefter at de har mistet inntekter på grunn av det reduserte antallet gjester, men understreker at påsken er svært viktig for dem. Kristin Larsen, daglig leder ved Rauland, forteller at værmeldingen var noe unøyaktig, og at forholdene er utmerkede med nysnø og solrik værutsikt for dagen etter. Journalist i VG observerte dessuten svært gode forhold i Rauland, med nesten folketomme skibakker. Begge steder rapporterer om fornøyde gjester til tross for den tidlige avslutningen av påskeferien for mange. Skisentrene påpeker at de er vant til å operere i et værskille og at de ofte opplever bedre værforhold enn det som rapporteres i media. Dette påpekes for å understreke at de gode skiforholdene kan være overraskende bra selv når værmeldingen er dårlig. Til tross for utfordringene, ser begge skisentrene frem til å ønske velkommen nye gjester som ønsker å benytte seg av de flotte forholdene. Konsernsjef Briksdal uttrykker at de er lei for den tidlige avslutningen av påsken for mange, men er samtidig optimister med tanke på fremtidige besøk. Daglig leder Larsen legger vekt på de gode snøforholdene og den forventede solen som vil skinne neste dag, noe som kan bidra til å lokke tilbake gjester. Fokus er på å tilby gode opplevelser til dem som velger å tilbringe tid i fjellene, selv under varierende værforhold. Begge representantene uttrykker at de verdsetter påsken som en viktig tid for aktivitet og moro, og vil fortsette å jobbe for å gi de beste opplevelsene for sine gjester. De understreker behovet for å tilpasse seg værforholdene og være fleksible for å gi en sikker og hyggelig opplevelse. Til tross for værrelaterte utfordringer er det et ønske om å fremheve de positive aspektene ved å være på fjellet, inkludert de fantastiske snøforholdene og den spektakulære naturen





Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Påskefeiringen til kjendisene: Fra sol i California til bypåske i OsloSkuespiller Thea Sofie Loch Næss nyter varmen i Palm Springs, mens andre kjendiser som Leah Behn og Desta Marie Beeder er på fjelltur eller i Sør-Afrika. Prinsesse Märtha Louise og Jan Thomas planlegger en avslappet påske i Oslo og på Nesøya.

Fra turn til løpestjerne: Hedda Skaugs vei til suksess på løpebanenInfluenseren Hedda Schroeter Skaug har hatt en imponerende utvikling som løper, og har gått fra å nesten ikke trene til å sette personlig rekord i halvmaraton. Hvordan har hun klart det? Vi ser på hennes treningsmetoder og reisen fra turn til løping, inkludert hennes erfaringer med HIIT, pulssoner og viktigheten av å lytte til kroppen.

Påskens pris: Familier vurderer kostnadene ved skiferie i fjellheimenHøye priser på skikort og andre utgifter fører til at familier må prioritere og vurdere budsjettene sine for påskeferien. Flere velger å tilpasse ferieplanene for å få mest mulig ut av tiden i fjellet, men kostnadene er en utfordring.

