Påsketrafikken: De fleste fjelloverganger åpne, men alvorlig ulykke på Strynefjellet

De fleste fjellovergangene er åpne etter uværet, men en alvorlig trafikkulykke på Strynefjellet skaper problemer. Hardangervidda har kolonnekjøring, og andre veier åpner for trafikk. Værforholdene krever fortsatt forsiktighet.

Lytt til saken. De fleste fjellovergangene som har vært stengt på grunn av uværet i helgen er nå åpne, men det har vært en alvorlig trafikkulykke på Strynefjellet som har skapt store problemer. Vegtrafikksentralen melder om generelt lite trafikk på andre påskedag, noe som tyder på at mange valgte å reise hjem enten på lørdag eller første påskedag. Trafikkoperatør Christofa Key-Nielsen bekrefter denne tendensen.

Mens de fleste fjellovergangene gradvis åpnet utover dagen, ble trafikken på Strynefjellet midlertidig stengt på grunn av en dramatisk trafikkulykke. Hendelsen skjedde like før klokken 16.00, da to biler frontkolliderte, etterfulgt av flere påkjørsler. Operasjonsleder Haagen Løvseth opplyser at totalt syv biler var involvert i ulykken, og fem av disse har betydelige materielle skader. Tre personer ble fraktet med luftambulanse til sykehusene i Ålesund og Lillehammer, mens fire andre ble sendt til legevakt. Nødetatene avsluttet arbeidet på stedet, og de involverte kjøretøyene er nå enten fjernet eller flyttet til en parkeringsplass for senere henting. Ulykken skjedde under krevende værforhold med kraftig sidevind, snøfonner og dårlig sikt, noe som bidro til de vanskelige omstendighetene. Politiet har opprettet sak etter hendelsen. Riksvei 15 over Strynefjellet, som var stengt så lenge redningsarbeidet pågikk, er nå åpen for trafikk igjen. \Hardangervidda åpnet for kolonnekjøring like før klokken 15.00 på andre påskedag. Statens vegvesen har innført det de kaller «styrt trafikkavvikling», som innebærer at de sender kolonner med 100 biler av gangen i hver retning. Key-Nilsen ved Vegtrafikksentralen observerer køer via webkamera, men kan ikke anslå ventetiden. Hun anbefaler reisende å forberede seg på potensielt lange ventetider og å ha tilstrekkelig med mat, klær og drivstoff. Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, som opplevde opptil åtte timers venting på første påskedag, er nå åpen for vanlig trafikk. Riksvei 13 over Vikafjellet og fylkesvei 50 Hol - Aurland, som har vært stengt i helgen, er også åpnet for normal trafikk. Fylkesvei 55 Sognefjellet vil åpne for dagtidstrafikk i morgen klokken 08.00, med nattestengning mellom klokken 20.00 og 08.00. Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er fortsatt stengt, og en ny vurdering vil bli gjort tirsdag klokken 09.00. Fylkesvei 51 Valdresflye, som skulle åpnes for dagtidstrafikk i påsken, er fortsatt stengt på grunn av værforholdene. \Den komplekse situasjonen på fjellovergangene demonstrerer hvor viktig det er å være forberedt på skiftende værforhold, spesielt i høysesonger som påsken. Trafikkulykken på Strynefjellet understreker også de potensielle farene ved krevende kjøreforhold. Myndighetene jobber kontinuerlig med å sikre trygg ferdsel, men det er avgjørende at bilistene også tar sine forholdsregler. Informasjon om kolonnekjøring, åpningstider og veistengninger er lett tilgjengelig gjennom Statens vegvesen og Vegtrafikksentralen. Reisende oppfordres til å følge med på trafikkmeldinger og tilpasse kjøreplanen etter forholdene. Med tanke på de varierende værforholdene og de potensielle forsinkelsene, er det viktig å være tålmodig og å sørge for at man har alt man trenger for en lengre reise. Sikkerhet bør alltid være førsteprioritet, og man må være forberedt på å møte uforutsette hendelser som kan forsinke reisen. Det er viktig å være oppdatert på de siste trafikkmeldingene, spesielt når man skal krysse fjelloverganger i påskeferien





Trafikk-kaos på veiene: Lange køer og ventetider i påsketrafikkenPåsketrafikken byr på betydelige utfordringer, med lange køer og ventetider flere steder. Flere veistrekninger er rammet av stengninger og ulykker, inkludert kolonnekjøring over fjellet, stenginger på grunn av ulykker og veiarbeid. Bilister oppfordres til å være forberedt og vurdere alternative ruter.

Påsketrafikken: Lange køer og utfordringer på veienePåskeferien førte til lange køer og trafikale utfordringer på flere veistrekninger på Østlandet og Vestlandet. Stengte fjelloverganger, ulykker og uvær skapte problemer for bilistene.

