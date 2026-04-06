Påsketrafikken: Lange køer og utfordringer på veiene

Påskeferien førte til lange køer og trafikale utfordringer på flere veistrekninger på Østlandet og Vestlandet. Stengte fjelloverganger, ulykker og uvær skapte problemer for bilistene.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Skal du reise mellom Østlandet og Vestlandet nå, må du velge mellom E16 over Filefjell eller Strynefjell, eller E39 langs kysten. Uvær et har flyttet seg opp i fjellene, ifølge trafikkoperatør Ronny Sleire. Tidligere har trafikken vært preget av lange køer 1. påskedag. Statens vegvesen meldte om ventetider på opptil åtte timer for å komme over et av fjellovergangene.

Dette gjaldt spesielt for strekningene over Hardangervidda, som var stengt for trafikk under 7,5 tonn, og Hol-Aurland, som også var stengt 2. påskedag. Dette førte til at trafikken konsentrerte seg på de andre overgangene, noe som førte til lange køer. Trafikkoperatøren anbefalte de reisende å heller velge E16 over Filefjell, hvor det var fri ferdsel. Dersom man likevel måtte stå i kø, ble det anbefalt å ha nok strøm og drivstoff, varme klær og mat. En rekke andre hendelser skapte også utfordringer for trafikken. Rundt klokken 18.20 ble E18 ved Kristiansand stengt mellom Narvikakrysset og Vollankrysset på grunn av løse bygningsmaterialer. På E6 ved Biristrand i Gjøvik veltet en buss med 17 personer om bord, noe som førte til veistengning og lange køer. Veien åpnet igjen klokken 17.13, men køene vedvarte. Det ble anbefalt å benytte fylkesvei 213 på østsiden av Mjøsa mellom Lillehammer og Moelv for å unngå trafikken. Videre ble E16 ved Hønefoss stengt etter en kjedekollisjon der syv personbiler var involvert. Ingen ble alvorlig skadet, men førerkortet til føreren av den bakerste bilen ble beslaglagt. Rundt klokken 21.30 meldte Vegtrafikksentralen Øst at de fleste trafikkfloker hadde løst seg i løpet av kvelden. Det var fortsatt noe kø ved Dal ved Ullensaker sør for Eidsvoll etter en ulykke, men ellers flyter trafikken bra. Det var en travel påske med mange utfordringer i trafikken, og reisende måtte være forberedt på ventetider og alternative ruter. Uværet og stengte fjelloverganger bidro til å skape ekstra press på veinettet, og det ble viktig å holde seg oppdatert på trafikkmeldinger og følge anbefalingene fra trafikkoperatørene. Med mange på vei hjem fra påskeferie, var det ventet at trafikken ville fortsette å være utfordrende, og bilistene ble oppfordret til å kjøre forsiktig og vise tålmodighet. Det var viktig å sikre seg at bilen var klar for lange kjøreturer, med nok drivstoff, funksjonelt utstyr og tilstrekkelig mat og drikke. Samtidig var det viktig å huske på sikkerhetsaspektene, som riktig bruk av bilbelte og tilstrekkelig hvile for sjåføren. Påsketrafikken er alltid en stor utfordring, og i år var det ekstra mye som skulle tas hensyn til. Vegtrafikksentralen jobbet kontinuerlig for å overvåke trafikken og gi oppdaterte meldinger til bilistene, slik at de kunne planlegge reisen sin på best mulig måte. Med fokus på sikkerhet og tålmodighet, ville de fleste bilistene kunne komme trygt frem til sine destinasjoner, selv om reisen kunne ta noe lengre tid enn planlagt. Bilistene ble også oppfordret til å vise hensyn til hverandre og ikke kjøre for fort eller ta unødvendige sjanser. Det viktigste var å komme trygt frem, og det krevde både planlegging og tålmodighet





