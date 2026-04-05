Påskevær i Troms: Strålende utsikter for turglade

Meteorologen varsler fint vær i store deler av Troms fylke gjennom påsken, med lettskyet vær og temperaturer opp mot 7 grader. Gode nyheter for alle som planlegger utendørsaktiviteter.

Her er vær meldingen for Troms fram til solnedgang: Meteorologen varsler stort sett fint vær i store deler av Troms fylke, spesielt for de som planlegger å nyte påske n utendørs. Ifølge meteorolog Marit Kollstuen, kan nesten 80 prosent av fylket forvente seg en fin påske dag med lettskyet vær og rolige vindforhold. I indre Troms og mot grensetraktene er det noe mer usikkert, med mulighet for skyer og litt sludd.

Men for de fleste områder ser det ut til å bli en flott dag for tur og aktiviteter i naturen. Det er ventet østlig vind, som er gunstig for regionen, og temperaturene kan nå opp mot 4-5 grader, og til og med 6 grader på Hansnes og 7 grader på Sommarøy. Det er viktig å huske på solkrem, uansett værforhold. Mot slutten av ettermiddagen kan det bli frisk bris langs kysten, så det er lurt å kle seg etter forholdene. \Kollstuen trekker også fram de umiddelbare nærområdene rundt Tromsø, som Håkøybotn, Tønsvika, og Finnvikdalen, og gir dem en lovende vurdering: Det blir riktig fint. Selv om det kan komme noen skyer, spesielt nær havet, er det generelt sett en ideell dag for en tur. For de som planlegger å være utendørs, er det gode nyheter. Kollstuen understreker at påskeværet ser lovende ut også for mandag. Det ser ut til at vi avslutter påsken med to fine dager, sier hun. Dette er gode nyheter for alle som ønsker å benytte seg av fridagene til å komme seg ut i naturen. Husk å kle deg godt, bruk solkrem og nyt det fine været. Det er viktig å merke seg at temperaturene kan falle om natten, så det kan bli minusgrader i perioder. \Samlet sett ser værmeldingen for Troms svært positiv ut for påskehelgen. Med lettskyet vær, rolige vindforhold og temperaturer som stiger, er alt lagt til rette for flotte opplevelser. Enten du planlegger en tur i fjellene, en spasertur langs kysten eller bare ønsker å slappe av i solen, ser det ut til at været vil bidra til å gjøre påsken minneverdig. Meteorologen oppfordrer alle til å benytte seg av det fine været og nyte påskedagene. Husk å ta hensyn til værforholdene, kle deg godt og bruk solkrem for å beskytte deg mot solen. Med to fine påskedager i vente, er det bare å pakke sekken og komme seg ut





bladetnordlys / 🏆 17. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Støre til TV 2: Vil stille som statsminister­kandidat i 2029Statsminister og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre varsler at han også vil stille som statsministerkandidat ved neste stortingsvalg.

Read more »

Zinckernagel fortsetter å imponere i MLS: Avgjorde kampen for Chicago FirePhilip Zinckernagel fortsetter å levere strålende prestasjoner i MLS. Med en imponerende debutsesong bak seg, inkludert flere klubbrekorder og utmerkelser, avgjorde dansken nylig kampen mot serieleder Nashville SC med et tidlig mål.

Read more »

Stormen «Dave» har herjet, men verste er overStormen «Dave» har ført til strømbrudd, stengte veier og skader langs Sør- og Vestlandet. Det verste av uværet ser ut til å være over i vest, mens vinden fortsatt kan øke noe i øst. Meteorologen forventer at vinden avtar i løpet av kvelden.

Read more »

Ekstremværet løyer i Rogaland og AgderDet verste uværet ser ut til å være over i Rogaland og Agder, ifølge meteorologen. Vindkastene har nådd orkan styrke flere steder, men forventes å avta utover kvelden.

Read more »

Ekstremværet løyer: De kraftigste vindkastene er overDet verste av ekstremværet ser ut til å være over, ifølge meteorologen. Rogaland er hardest rammet, men også Agder vil oppleve bedring. Vindkast på opptil 42,7 m/s er målt.

Read more »

Ekstremværet løyer: De verste vindkastene er overDet verste ekstremværet ser ut til å være over, ifølge meteorologen. Sterk vind har preget Sørlandet, med vindkast på orkan styrke. Rogaland og Agder er hardest rammet, men vinden avtar.

Read more »