Pablo Escobar, flodhestbestanden og Medellin-kartellet

Pablo Escobar, en berømt narkobaron, importerte fire flodhester til Colombia på 80-tallet. Siden den gang har flodhestbestanden i Doradal formert seg kraftig, med store konsekvenser for både lokalbefolkningen og miljøet. Kolombianske myndigheter planlegger å avlive en stor andel av flodhestene, noe som har utløst furore i byen. Pablo Escobar grunnla det beryktede Medellin-kartellet, som dominerte store deler av verdens kokainhandel og kontrollerte så mye som 80 prosent av kokaininnførselen til USA. Han var en av verdens rikeste personer på slutten av 1980-tallet, men ble skutt og drept av politiet i 1993.

Pablo Escobar importerte fire flodhester til Colombia på 80-tallet, og siden den gang har bestanden i byen Doradal formert seg kraftig. Det har store konsekvenser for både lokalbefolkningen og miljøet, ifølge New York Times.

Lokalbefolkningen ber myndighetene om å fjerne de massive pattene, som har slått seg ned i tradisjonelle fiskevann. Men det er ikke alle i byen som ser på flodhestene som et problem. De er en lukrativ og profitabel turistattraksjon. Kolombianske myndigheter planlegger å avlive et stort antall av dem, noe som har utløst furore i byen.

Pablo Escobar grunnla det beryktede Medellin-kartellet, som dominerte store deler av verdens kokainhandel og kontrollerte så mye som 80 prosent av kokaininnførselen til USA. Han var en av verdens rikeste personer på slutten av 1980-tallet, men ble skutt og drept av politiet i 1993. Han hadde en enorm eiendom i Doradal, Hacienda Nápoles, med dyrehage og innsjøer





