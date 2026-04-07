Pakistan ber om Hormuz-utsettelse, Trump sier forhandlinger pågår

Pakistan ber USA om å utsette fristen for Iran i Hormuzstredet. Trump bekrefter at det pågår forhandlinger.

Pakistan ber om Hormuz-utsettelse – Trump sier det pågår forhandlinger\Rett før Donald Trumps Hormuz-frist utløper, melder presidenten at det pågår intensive forhandlinger. Pakistan s statsminister har bedt Trump om å utsette fristen for Iran . Statsminister Shehbaz Sharif har bedt om en to ukers utsettelse av fristen som USA s president har satt for Iran til å gjenåpne Hormuzstredet . Parallelt med dette har Sharif også oppfordret Iran til å holde stredet åpent i de samme to ukene.

Sharif uttrykker også et ønske om at alle krigførende parter inngår en våpenhvileavtale for å gi diplomatiet tid til å jobbe frem en løsning på konflikten. Han legger til at det er en stabil fremgang i forhandlingene om en fredelig løsning på den pågående krisen i Midtøsten. Det hvite hus' pressetalskvinne, Karoline Leavitt, har uttalt til den amerikanske nettavisen Axios at Trump er informert om det pakistanske forslaget. Hun sier at presidenten vil komme med en respons på dette. I en kommentar til Fox News har Trump selv uttalt at forhandlingene med Iran, gjennom Pakistan, er inne i en «intensiv» fase. Pakistan har fungert som en viktig megler mellom USA og Iran, og har formidlet meldinger mellom de to nasjonene. En høytstående iransk tjenestemann har uttalt til Reuters at Iran vurderer forslaget om en to ukers våpenhvile med en positiv innstilling. USAs president Donald Trump har tidligere truet med at en hel sivilisasjon vil kunne gå under dersom ikke Iran åpner Hormuzstredet innen klokken 02:00 natt til onsdag norsk tid. Denne uttalelsen setter en stor press på Iran og understreker alvoret i situasjonen. Det er tydelig at begge parter, USA og Iran, er under stort press for å finne en løsning for å unngå en eskalering av konflikten. Den pakistanske meglingen viser at det finnes en mulighet for dialog og forhandlinger, men tiden er knapp.\Den komplekse situasjonen i Hormuzstredet har vært et sentralt fokus for internasjonal bekymring, og trusselen om militær konflikt har hengt over regionen. USA har uttrykt bekymring over Irans aktiviteter i stredet, mens Iran på sin side hevder at deres handlinger er rettferdiggjort for å beskytte sine interesser. Hormuzstredet er en kritisk shippingrute for global oljehandel, og eventuelle hindringer eller blokkeringer vil kunne ha store økonomiske konsekvenser. Den pakistanske initiativet om å forhandle frem en utsettelse og våpenhvile signaliserer et forsøk på å dempe spenningen og skape rom for diplomatiske løsninger. Pakistan, med sin lange erfaring som megler i regionale konflikter, har en unik posisjon til å bidra til å løse den aktuelle krisen. Spørsmålet er om både USA og Iran er villige til å etterkomme Pakistans forslag og sette forhandlinger over krig. Det er mange faktorer som vil spille inn i utfallet av forhandlingene, inkludert de politiske interessene og de sikkerhetsmessige bekymringene til begge parter. Internasjonale aktører vil også følge nøye med på utviklingen og kan spille en rolle i å legge press på partene for å finne en fredelig løsning. Det er viktig å huske på at en militær konflikt i Hormuzstredet vil kunne få katastrofale konsekvenser, ikke bare for regionen, men også for hele verden. Derfor er enhver innsats for å fremme dialog og forhandlinger kritisk.\Det er også viktig å understreke kompleksiteten i forholdet mellom USA og Iran. Forholdet mellom de to landene har vært preget av spenning i flere tiår, og det er mange vanskelige spørsmål som må løses før man kan komme frem til en varig fredsavtale. Irans kjernefysiske program, støtte til regionale militser og USAs sanksjoner mot Iran er bare noen av de problemene som må løses. Forhandlingene mellom USA og Iran, som nå formidles av Pakistan, er derfor svært viktige. Det er avgjørende å finne en fredelig løsning på konflikten, og forhandlingene er et steg i riktig retning. Det er viktig å holde håpet oppe og fortsette å jobbe for fred i regionen, selv om utfordringene er store. Det internasjonale samfunnet må også bidra til å legge press på partene for å komme til enighet. Med intens forhandling og diplomati er det fortsatt håp om å unngå en militær konflikt og finne en fredelig løsning på krisen. Alt håp hviler nå på dialog, og Pakistans rolle som megler kan vise seg å være avgjørende i denne krevende situasjonen. Hele verden følger spent med i spenningen som er knyttet til Trump sin uttalelse





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Viktige inflasjonstall fra USA denne ukenMakrotall for prisveksten i USA, spesielt PCE og KPI, vil være i fokus denne uken. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SB1 Markets kommenterer forventningene og implikasjonene for Federal Reserve og markedene.

USA, Iran i forhandlinger om 45-dagers våpenhvile: Trump setter ny deadlineUSA, Iran og regionale meglere forhandler om en mulig 45-dagers våpenhvile, ifølge Axios. President Trump har forlenget fristen for en avtale, mens presset øker for å unngå en dramatisk opptrapping av konflikten. Diskusjonene inkluderer bruk av meglere og tekstmeldinger mellom høytstående embetsmenn.

USA og Iran forhandler om våpenhvile: Mulighet for fred etter Trump-ultimatumUSA, Iran og regionale meklere diskuterer vilkårene for en potensiell 45-dagers våpenhvile som kan bane vei for en permanent slutt på konflikten. President Trumps ultimatum til Iran er forlenget, og presset er stort for å unngå en opptrapping av konflikten.

Pakistan legger frem plan for våpenhvile mellom USA og IranPakistan har presentert en to-faset plan for å få slutt på konflikten mellom USA og Iran, med mål om å gjenåpne Hormuzstredet. Planen innebærer en umiddelbar våpenhvile og en omfattende avtale som inkluderer atomvåpenavtale og opphevelse av sanksjoner.

Investeringsselskap: Sendte analytiker til HormuzSituasjonen i Hormuzstredet er såpass uoversiktlig at Citrini Research sendte sin egen analytiker med kontanter og skjult kamera for å finne alfa.

Pakistan ber Trump utsette Iran-fristOljeprisen faller etter meldingen fra landets statsminister.

