Pakistan legger frem plan for våpenhvile mellom USA og Iran

Pakistan har presentert en to-faset plan for å få slutt på konflikten mellom USA og Iran, med mål om å gjenåpne Hormuzstredet. Planen innebærer en umiddelbar våpenhvile og en omfattende avtale som inkluderer atomvåpenavtale og opphevelse av sanksjoner.

Meklere presenterer plan for våpenhvile mellom USA og Iran . Pakistan har lagt frem en plan for å få slutt på konflikten mellom USA og Iran , med mål om å gjenåpne Hormuzstredet allerede kommende mandag, ifølge en kilde med innsikt i saken. Planen, som er utarbeidet i to faser, inkluderer en umiddelbar våpenhvile , etterfulgt av en mer omfattende avtale. Kilden uttaler at enighet om alle detaljer må oppnås i dag, etter at planen ble overlevert til både USA og Iran natt til mandag.

USA har foreløpig ikke kommentert planen offentlig, mens Iran har uttalt at de ikke vil gjenåpne Hormuzstredet i bytte mot en midlertidig våpenhvile. Iran insisterer på at USA ikke ser ut til å være forberedt på en varig fredsavtale. En iransk tjenestemann bekrefter at de har mottatt forslaget, men understreker at de ikke vil presses til å akseptere tidsfrister. Forrige søndag rapporterte Axios at USA, Iran og meglere fra regionen diskuterte en mulig våpenhvile som skulle vare i 45 dager, med påfølgende permanent avslutning av konflikten. Kilden forteller at Pakistans forsvarssjef, Asim Munir, var i kontakt hele natten med en rekke amerikanske og iranske representanter, inkludert USAs visepresident J.D. Vance, spesialutsending Steve Witkoff og Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Planen innebærer at en våpenhvile innføres umiddelbart og Hormuzstredet åpnes for skipsfart. Innen 15-20 dager skal en mer omfattende avtale utarbeides, med et regionalt rammeverk for Hormuz og direkte samtaler i Islamabad. Denne avtalen forventes å omfatte Irans forpliktelse til å avstå fra utvikling av atomvåpen, i bytte mot lettelser i sanksjonene og tilgang til frosne midler. Iran har tidligere gjort det klart at de krever en permanent våpenhvile, garantert av at de aldri igjen skal bli angrepet av USA og Israel. USA, på sin side, truet i helgen med å angripe Irans kraftverk og broer dersom Hormuzstredet ikke blir gjenåpnet umiddelbart. Den spente situasjonen understreker behovet for raske diplomatiske løsninger for å unngå en ytterligere eskalering av konflikten





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA advarer: Iran vil ikke gi slipp på HormuzstredetAmerikansk etterretning mener Iran vil beholde kontrollen lenge.

Read more »

USA advarer: Iran vil ikke gi slipp på HormuzstredetAmerikansk etterretning mener Iran vil beholde kontrollen lenge.

Read more »

USA advarer: Iran vil ikke gi slipp på HormuzstredetAmerikansk etterretning mener Iran vil beholde kontrollen lenge.

Read more »

USA advarer: Iran vil ikke gi slipp på HormuzstredetAmerikansk etterretning mener Iran vil beholde kontrollen lenge.

Read more »

USA advarer: Iran vil ikke gi slipp på HormuzstredetAmerikansk etterretning mener Iran vil beholde kontrollen lenge.

Read more »

USA advarer: Iran vil ikke gi slipp på HormuzstredetAmerikansk etterretning mener Iran vil beholde kontrollen lenge.

Read more »