Pakistan mekler fram enighet mellom USA og Iran om fredsavtale

Pakistan har meddelt at USA og Iran er enige om en endelig tekst i en fredsavtale. Irans utenriksminister sier avtalen er nærmere enn noen gang, mens Trump advarer mot iransk uærlighet.

Pakistan har tatt på seg en sentral rolle som mekler mellom USA og Iran i arbeidet med å få på plass en fredsavtale. Statsminister Shehbaz Sharif kunngjorde fredag kveld på X at begge parter har blitt enige om en endelig tekst, og at Pakistan nå jobber med å ferdigstille de neste stegene.

Meldingen var merket med navnene til USAs president Donald Trump og Irans president Ebrahim Raisi, samt andre ledere fra de to landene. Sharif understreket samtidig at det pågår en kampanje med desinformasjon fra krefter som ønsker å sabotere avtalen. Han advarte om at man må være fullt oppmerksom på dette, men ga uttrykk for optimisme.

Irans utenriksminister Abbas Araghchi uttalte tidligere på kvelden at en avtale med USA aldri har vært nærmere, men han ba mediene om å avstå fra spekulasjoner om innholdet. Han sa at intensjonsavtalen fra Islamabad aldri har vært nærmere virkeliggjøring, og at alle detaljer vil bli lagt fram når tiden er moden. President Trump repostet Araghchis innlegg på Truth Social, noe som ble tolket som en støtteerklæring. USAs visepresident J.D.

Vance sluttet seg til de positive utsiktene og skrev at avtalen har potensial til å omgjøre hele regionen og skape varig fred. Samtidig kom han med strenge advarsler: Iran kan ikke regne med å få utbetalt blokkerte milliardsummer bare for å undertegne en avtale. Trumps holdning har vært todelt. Tidligere fredag kritiserte han Iran for lekkasjer og angrep på skip i Hormuzstredet, og han beskrev iranerne som svært uærlige å forhandle med.

Likevel ble uttalelsene hans sett på som et tegn på at en avtale er innenfor rekkevidde. Kilder nær forhandlingene antyder at Pakistan har spilt en avgjørende rolle i å bygge tillit mellom partene, og at den endelige teksten inneholder kompromisser på flere sentrale områder. Dersom avtalen blir undertegnet, kan den få stor betydning for stabiliteten i Midtøsten og for det internasjonale samfunnet.

Det gjenstår imidlertid å se om de siste detaljene kan løses, og om partene klarer å motstå presset fra de som ønsker å hindre en fredsavtale





Dagsavisen / 🏆 25. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pakistan USA Iran Fredsavtale Mekling

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA bekrefter nye angrep mot Iran, med eksplosjoner i flere deler av landetDen amerikanske hæren har startet nye angrep mot Iran, etter at forsvarsminister Pete Hegseth sa at USA skulle bombe viktige anlegg i Iran i natt. Iranske medier melder om eksplosjoner i flere steder i landet, og det statlige nyhetsbyrået Tasnim melder om høye lyder som kom fra øya Kish.

Read more »

USA og Iran: Nye angrep, eksplosjoner og truslerThe text reports on the latest developments in the ongoing tensions between the United States and Iran, including the confirmation of new attacks, explosions reported in Iran, and the threat of further attacks by the US. It also mentions the recent clashes between Iranian and US forces at sea and the possibility of a renewed escalation in the conflict.

Read more »

Rystad Energy: USA-Iran-konflikten setter våpenhvilen under pressRystad Energy skriver at den siste opptrappingen mellom USA og Iran har satt våpenhvilen fra april under sterkt press. Råoljeprisene har steget, samtidig som finansmarkedene, blant dem amerikanske aksjer, har falt.

Read more »

USA og Iran: Ny runde med angrepUSA bekrefter at det er igangsatt nye angrep mot Iran. Iranske medier melder om eksplosjoner flere steder i landet. To skip i Hormuzstredet skal være angrepet av Iran, ifølge iranske medier. Natt til onsdag svarte Iran med langdistansemissiler mot amerikanske baser i Jordan. Natt til torsdag har USA igjen angrepet. USAs president Donald Trump advarte Iran om at USA kan angripe på ny om ikke en avtale blir inngått.

Read more »