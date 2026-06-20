Paraguay overrasker Tyrkia med rask scoring i VM-kampen

Paraguay overrasket Tyrkia med en rask scoring etter kun 64 sekunder i VM-kampen. Miguel Almirón pådro seg et rødt kort etter å ha holdt seg for munnen mens han snakket til en motspiller.

Paraguay overrasket Tyrkia med en rask scoring etter kun 64 sekunder i VM-kampen. Miguel Almirón pådro seg et rødt kort etter å ha holdt seg for munnen mens han snakket til en motspiller.

Dette var første gang den nye VM-regelen ble tatt i bruk. Paraguays scoring var den 14. raskeste i VMs historie, og for en scoring det var. Matias Galarza banket til fra langt hold og klarte å overliste Tyrkias keeper Ugurcan Cakir. Kampen ble preget av høye temperaturer og frustrasjon blant spillere, trenere og støtteapparat.

Tyrkia tapte også åpningskampen mot Australia og har nå en vanskelig oppgave å kvalifisere seg til de neste rundene. De har bare 62 avslutninger på de to første VM-kampene uten å score ett mål. Tyrkerne møter vertsnasjon USA i siste runde





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