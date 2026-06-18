Partene fortsetter meklingen i grossistbransjen

Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet melder at de fortsetter forhandlingene i grossistbransjen. De har varslet streikeuttak for en rekke medlemmer.

Riksmekler Mats Ruland har bedt partene fortsette meklingen, opplyste Fellesforbundet da klokka passerte midnatt. Også Parat og Yrkestrafikkforbundet melder at de mekler på overtid. Fellesforbundet har i første omgang varslet streikeuttak for 4126 medlemmer.

I tillegg kan ta Parat ut 15 medlemmer, og Yrkestrafikkforbundet kan ta ut 21 medlemmer. Grossistoverenskomsten omfatter arbeidstakere innen lager og varedistribusjon over hele landet. Økt kjøpekraft, full lønn under sykdom, samt bedre ordninger for foreldre- og pleiepenger har vært blant hovedkravene, ifølge Fellesforbundet. - Ansatte i grossistbransjen holder vareflyten i gang hver eneste dag, i bransjer der det skapes store verdier.

Da er det avgjørende at lønns- og arbeidsvilkårene styrkes, og at våre medlemmer får sin rettmessige andel, sa forhandlingsleder Joachim Espe da meklingen startet onsdag. Blant dem som Fellesforbundet kan ta ut i streik, er en rekke ansatte i ulike deler av Asko-systemet - som er en del av Norgesgruppen - i Coop-systemet og ved sentrallageret til Europris.





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Fellesforbundet Parat Yrkestrafikkforbundet Grossistbransjen Mekling

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