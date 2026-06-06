Partene i sokkeloppgjøret kommer til enighet

Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne har kommet til enighet i sokkeloppgjøret. Streik ble avverget og partene har nått enighet etter over tre og en halv time på overtid.

Over tre og en halv time på overtid kom partene i sokkeloppgjøret til enighet. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke , Safe og Lederne kom til enighet, over tre og en halv time på overtid.

Totalt 617 arbeidere sto klare til å gå ut i streik fra fredag dersom meklingen hadde endt med brudd. - Ved å stå sammen har vi oppnådd et bedre resultat enn vi hadde klart hver for oss, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne, nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Styrke og Safe-leder Raymond Midtgård i enI tillegg blir det gitt en økning i skift- og nattillegg på 5 og 8 kroner.

Det ble også gjort justeringer på variable tillegg, samt noen tekniske endringer i avtalene, heter det i en pressemelding. - Vi har strukket oss langt i forhandlingene, samtidig som vi har måttet forholde oss til rammen som ble gitt i frontfaget tidligere i vår. Derfor har forhandlingene vært krevende, sier forhandlingsleder for Offshore Norge, Elisabeth Brattebø Fenne. - Meklingen førte fram, og vi sørger dermed for å opprettholde og øke kjøpekraften til Ledernes medlemmer på sokkelen.

Resultatet av forhandlingene gir en forbedring av medlemmenes arbeidsvilkår og et samlet økonomisk resultat som er i linje med rammen til frontfaget, sier Ingvartsen i Lederne. Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn





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