Partiene på Stortinget var ikke enige om ny langtidsplan på fredag

Peter Frølich, forhandlingsleder for Høyre, uttaler at partiene på Stortinget er langt fra hverandre når det gjelder en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Frølich er også leder av Utenriks- og forsvarskomiteen som behandler langtidsplanen. Hvis partiene fortsatt er uenige på tirsdag, må de forberede seg på en mulig krasjlanding.

Partiene på Stortinget var ikke enige om en ny langtidsplan på fredag, ifølge Peter Frølich . Det er fortsatt uklart om de kommer i havn, da det er ulike krav og ulik vilje fra partiene til å legge ekstra milliarder på bordet.

Forhandlingslederen Peter Frølich (H) er også leder av Utenriks- og forsvarskomiteen som behandler langtidsplanen for forsvarssektoren. Fredag gjennomførte de ni partiene på Stortinget et forhandlingsmøte som ikke nådde frem, og et nytt møte er avtalt tirsdag. Hvis de fortsatt er langt fra hverandre på tirsdag, må de begynne å forberede seg på en mulig krasjlanding, sier Frølich til NRK.

Regjeringen kom med sitt forslag til oppdatert langtidsplan rett før påsken, som bygger på langtidsplanen for forsvarssektoren som alle ni partier ble enige om i 2024





