Partiet som tidligere ville forby burka og nikab, forbereder seg på valg i Sverige. Partiet har også tatt til orde for å forby burka og nikab på offentlig sted.

Utspillet kommer mens svenskene forbereder seg på valg. Det melder svenske Ekot. Tidligere har partiet ønsket forbud mot heldekkende nikab og burka. - Et symbol på kontroll over kvinner Vi vet at mange jenter og kvinner tvinges til å bruke disse plaggene.

I mange tilfeller er det et symbol på kontroll, og at kvinner er underordnet mannen, sier Sara Gille til Ekot. Hun er partiets talsperson i likestillingsspørsmål og er svært tydelig: - Vil man bruke religiøse plagg, finnes det andre land å reise til der det er tillatt. Les også: DNB Carnegie gjør helomvending om renten Støtte fra KristdemokraternaSD sier de vil nedsette et utvalg for å se på saken.

Kristdemokraterna har også tatt til orde for å forby burka og nikab på offentlig sted. 13. september er det valg i Sverige. De siste fire årene har partiene Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna styrt Sverige med støtte fra Sverigedemokraterna. Meningsmålinger tyder imidlertid på et mulig regjeringsskifte i Sverige. Ved utgangen av mai var Socialdemokraterna klart størst med 33,7 prosents oppslutning, 13,3 prosentpoeng mer enn nummer to på lista, Sverigedemokraterna.

Statsminister Ulf Kristersson og Moderaterna hadde da en oppslutning på 17,5 prosent. Vil du se neste video? Trump raser: Forlater TV-intervju0:58 USAs president Donald Trump slapp oljepris-bombe i Det hvite hus onsdag





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