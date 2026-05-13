Pasasjerer på cruiseskipet rammet av utbrudd av hantavirus - Ni tilfeller bekreftet, fire dødsfall

Kvinnen har en alvorlig sykdomsform som har ført til livstruende lunge- og hjerteproblemer, sier legen Xavier Lescure, som er en av dem som behandler henne på sykehuset Bichat i Paris.

Han forklarer at hun er koblet til en maskin som pumper blodet hennes via en kunstig lunge, der det får tatt opp oksygen, før det pumpes tilbake i kroppen. Håpet er at dette skal avlaste kvinnens hjerte og lunger og hjelpe henne med å bli bedre. Så langt er elleve personer rammet av utbruddet på cruiseskipet. Ni tilfeller av hantaviruset er bekreftet.

Tre personer er døde, inkludert et nederlandsk ektepar, som helsemyndighetene tror var de første som ble utsatt for viruset under et opphold i Sør-Amerika. Alle passasjerene og de fleste i besetningen er evakuert, og det er utført smittesporing i flere land. Skipet er på vei til hjemmehavnen i Nederland, der det skal rengjøres og desinfiseres. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sier det kun er påvist smitte blant folk som har vært på skipet.

Det siste bekreftede tilfellet var en spansk kvinne, som testet positivt etter å ha blitt evakuert. Hun er i karantene på et militærsykehus i Madrid





