17 passasjerer - flere amerikanere - er arrestert etter at en passasjer kom på avhengighet av skipets toalettsystem. Skipet har nå snudd, og kanariøyene er målet. Det amerikanske utenriksdepartementet har annonsert at de vil fylle et evakueringfly for amerikanske passasjerene

MV Hondius gikk tilANKAR utbruddet og de elleve marokkansiske passasjerene ombord til kanariøyene minneverdig. Det amerikanske utenriksdepartementet meddelte at de vil stille med et evakueringfly for de amerikanske passasjerene.

Verdens helseorganisasjon har bekreftet fem smittetilfeller, der tre av dem er døde, og tre mistelte tilfeller. Donald Trump-regjeringen har annonsert ett alvorlig kutt i offentlig forskning. Blant kuttene fra 2025 er en del av Senter for forskning på kommende smittsomme sykdommer





MV Hondius-skipet og hantavirus-utbruddetMV Hondius-skipet er nå et av verdens mest omtalte fartøyer, med om lag 140 mennesker om bord. Skipet forlot hovedstaden Praia på Kapp Verde onsdag og skal nå Kanariøyene, men lokale myndigheter på de spanske Kanariøyene vil ikke ta imot skipet. Tre personer har allerede dødd etter å ha blitt smittet med hantaviruset, og ytterligere tre personer er evakuert fra skipet. En britisk ekspedisjonsguide, Martin Anstee, er en av dem som ble evakuert og nå er isolert på sykehus i Nederland. Tre personer har mistet livet, og det er nå fem bekreftede tilfeller. Kontaktsporing pågår i flere land, og arbeidet med å spore mulige smittede er krevende.

