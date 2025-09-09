Patrick Schwarzenegger og Abby Champion Gift!

Skuespilleren Patrick Schwarzenegger og modellen Abby Champion bar seg lørdag i en romantisk seremoni ved en innsjø i Idaho. Bryllupet, som ble utsatt på grunn av Schwarzeneggers filminneleggelser, ble etter sigende en fest med mange kjendisgjester.

Aktør Patrick Schwarzenegger (31) og modellen Abby Champion (28) giftet seg lørdag i en seremoni ved en innsjø i Idaho, USA. TMZ melder om dette. Bruden bar en klassisk brudekjole og løst hår. Schwarzenegger matchet henne med en hvit smokingjakke og svarte bukser. Bryllupet fant sted utendørs på Gozzer Ranch Golf & Lake Club, en plass paret skal ha besøkte flere ganger tidligere. Gjestene ankom ikke til fots, men med ferge til bryllupsstedet ved innsjøen. Bryllupet ble utsatt.

Paret skal ha møttes gjennom felles venner i 2015. De datet i åtte år, før Schwarzenegger fridde til modellen på en strand i desember 2023. Planen var at de skulle gifte seg tidligere, men bryllupet måtte utsettes siden Schwarzenegger fikk rollen som Saxon Ratliff i HBO-serien «The White Lotus», og dermed måtte filme i Thailand i syv måneder. — Hun ble så glad, for hun var en så stor fan av serien, fortalte han til Drew Barrymore da han gjestet showet hennes og fikk spørsmål om hvordan kjæresten tok nyheten om den utsatte bryllupsdatoen. Blant de mange kjendisgjestene i bryllupet, var Patricks berømte foreldre, Arnold Schwarzenegger og Maria Shriver – samt søsteren Katherine Schwarzenegger og ektemannen Chris Pratt. Hollywood-profilen Rob Lowe og brudgommens halvbror, Joseph Baena, var også på plass. Skuespilleren Jason Isaacs, kjent som Schwarzeneggers far i «The White Lotus», deltok også. Dette er det første ekteskapet til begge to





