Paul Pogba og Jose Mourinho: Glemne dårlig telefondekning i en heftig saga

Paul Pogba forteller en minneverdig saga om en situasjon i en cupkamp for Manchester United hvor han hevder Jose Mourinho hetet til ham med en falsk anklag.

Jose Mourinho er på vei mot Real Madrid, Paul Pogba gjør alt han kan for å reise seg etter skader, dopingkarantene og dalende spilleform. I 2018 var de begge hos Manchester United , der trener Mourinho og Uniteds dyreste spiller, Pogba, hadde sine oppgjør.

Nå forteller franskmannen om en situasjon som ble blåst stort opp i media, men som viste seg å skyldes dårlig telefondekning. Med Mourinho selv i dag, når jeg ser ham igjen, ler vi av det, forteller Pogba. Men det var dette øyeblikket etter en cupkamp hvor jeg ikke spilte. Vi vant 1–0 til pause, og jeg la ut en feiring da laget scoret.

Saken er at på noen stadioner var det ikke noe signal, så jeg skjønte ikke at videoen ikke hadde blitt lastet opp til Instagram ennå. Noen ganger må du forlate stadion og legge den ut på nytt for at den skal gå gjennom. Så med en gang jeg forlot stadion, trykket jeg på last opp igjen. Så etterpå ventet han på meg utenfor der kameraene var.

Og jeg kom inn, du kjenner meg, smilende og sa hei til alle. Så går jeg for å hilse på ham, og han ser på meg og sier: ‘Du … du var mot oss. Du var glad for at vi tapte. ’.

Jeg sa: ‘Nei! Jeg la den ut da vi scoret. ’. Fyren sier: ‘Ja, han la ut en video.

’. Så ser Mourinho på ham slik, og sier i bunn og grunn: ‘Vel, hvorfor fortalte du meg alt dette? ’. Og fordi det var kameraer der, ble hele greia offentlig kjent, selv om det egentlig ikke var noe galt. Jeg hadde ikke gjort noe galt





