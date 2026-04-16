Pave Fransiskus fordømmer maktmisbruk og krig, kritiserer religiøs manipulasjon

Pave Fransiskus holder en kraftfull tale i Kamerun, der han fordømmer ledere som bruker religion for å rettferdiggjøre krig og utnytte Guds navn for personlig vinning. Talen kommer i kjølvannet av USAs president Donald Trumps gjentatte angrep på paven, inkludert kontroversielle sosiale medier-innlegg. Paven oppfordrer til et drastisk kursendring i møte med en verden der maktmisbruk og ødeleggelse truer Guds skaperverk.

I hjertet av Kamerun , i den pulserende byen Bamenda, holdt Pave Fransiskus torsdag en tale som runger langt utover Afrikas grenser. Utfordringen ble gitt i en tid preget av global uro og internasjonale spenninger, en tid hvor ordene fra ledere veier tungt. Talen kom som et direkte svar på, og en tydelig avvisning av, USAs president Donald Trump s gjentatte verbale angrep på paven, angrep som hadde blitt ytterligere forsterket gjennom sosiale medier.

Paven valgte ikke å gå inn på detaljene i Trumps uttalelser, men tok i stedet tak i et mer fundamentalt og universelt problem: misbruket av religion for personlig vinning og for å rettferdiggjøre voldelige konflikter. Med en stemme som bar både autoritet og dyp bekymring, fordømte Pave Fransiskus den manipuleringen av tro og religiøse symboler som finner sted i verden. Han snakket om ledere som bevisst vrir på Guds ord og hellige tekster for å legitimere kriger, for å oppnå politiske fordeler, økonomisk gevinst eller militær makt. «Ve dem som manipulerer religion og selve Guds navn for sin egen militære, økonomiske og politiske vinning, og drar det som er hellig, ned i mørke og skitt», sa paven. Han beskrev en slik praksis som en «verden snudd på hodet», en grov utnyttelse av Guds skaperverk som krever universell fordømmelse og aktiv motstand fra alle med en ærlig samvittighet. Denne formen for manipulasjon, som utnytter menneskers tro og følelser, blir dermed ansett som en moralsk forkastelig handling som undergraver selve grunnlaget for fred og medmenneskelighet. Paven benyttet anledningen i Bamenda, den største byen i Kameruns engelsktalende regioner – et område som har vært herjet av en langvarig og brutal konflikt som har vart i snart et tiår og kostet tusenvis av liv – til å oppfordre til et «avgjørende kursskifte». Han understreket den destruktive kraften som ligger i krigføring og den fundamentale ubalansen mellom ødeleggelse og gjenoppbygging. «Krigernes herrer later som de ikke vet at det bare tar et øyeblikk å ødelegge, men at et helt liv ofte ikke er nok til å gjenoppbygge», fastslo paven. Dette var en direkte kritikk av den kortsiktige og destruktive logikken som driver konflikter, og en påminnelse om den langvarige og ofte umulige oppgaven det er å lege sårene som krig etterlater seg. Uttalelsene kom i kjølvannet av at president Trump tidligere i uken hadde gått hardt ut mot paven, kalt ham «svak» og «dårlig på utenrikspolitikk». Senere utfoldet Trump sin kritikk ytterligere på sosiale medier, og onsdag delte han et bilde som fremstilte ham selv i en Jesus-lignende positur. Dette bildet vakte sterk kritikk og ble raskt fjernet fra plattformen, noe som understreket den sensitive naturen av slike offentlige sammenstillinger og deres potensial til å provosere og såre religiøse følelser. Pavens tale i Kamerun, med sitt budskap om fred, rettferdighet og fordømmelse av maktmisbruk, står dermed i sterk kontrast til den konfronterende retorikken som har preget deler av den internasjonale politiske debatten





