Pave Leo starter Afrika-tur mens Trump kommer med krass kritikk

Pave Leo legger ut på en ti dager lang reise til Afrika, samtidig som han møter krass kritikk fra Donald Trump. Kritikken er rettet mot pavens holdning i utenrikspolitiske spørsmål.

Mandag innleder pave Leo en omfattende reise til Afrika , en tur som vil spenne over ti dager og bringe ham til fire nasjoner: Algerie, Kamerun, Angola og Ekvatorial-Guinea. Denne prestisjetunge reisen finner sted samtidig som paven møter kritikk fra uventet hold, nemlig hans landsmann, USAs tidligere president Donald Trump . Kritikken er rettet mot pavens standpunkt i utenrikspolitiske spørsmål, spesielt hans holdning til Iran -konflikten, en posisjon Trump misliker sterkt.

I en serie innlegg på Truth Social, en plattform Trump ofte bruker for å kommunisere med sine følgere, kommer han med harde uttalelser om pave Leo. Trump beskriver paven som svak i forhold til kriminalitet og dårlig på utenrikspolitikk. Han uttrykker bekymring over pavens tilsynelatende toleranse for Iran, et land Trump ser på som en trussel, spesielt med tanke på muligheten for atomvåpen. Han går videre og kritiserer pavens holdning til USA's engasjement i Venezuela, et land Trump mener har skadet USA ved å sende store mengder narkotika og, verre, å ha sluppet kriminelle, inkludert mordere og narkotikahandlere, inn i landet. Trump går langt i å spekulere i årsakene til pavens valg, og antyder at Leo kun ble valgt til å lede den katolske kirken fordi det var den beste måten å håndtere ham på. Han skriver direkte at dersom han ikke hadde vært president i USA, ville Leo aldri ha blitt pave. Trump avslutter med å formane paven om å fokusere mer på sitt åndelige ansvar, og mindre på politiske spørsmål. Han mener pavens involvering i politikk skader ham selv og, enda viktigere, skader den katolske kirken. Samtidig som Trump kommer med sine uttalelser, er pave Leo fokusert på sitt Afrika-besøk, som har et tydelig formål: å rette verdens oppmerksomhet mot det afrikanske kontinentet. Dette bekreftes av kardinal Michael Czerny, en høytstående tjenestemann i Vatikanet, som uttalte seg til Reuters. Formålet med besøket er å fremme forståelse, fred og utvikling i regionen. Med over 20 prosent av verdens katolikker som bor i Afrika, ifølge Vatikanets statistikk, har kirken en betydelig tilstedeværelse på kontinentet, og pave Leo's besøk signaliserer en viktig interesse for regionen og dets befolkning. Afrika-turen forventes å omfatte møter med lokale ledere, representanter for den katolske kirken, og representanter fra sivilsamfunnet. Paven vil trolig ta opp spørsmål knyttet til fred og forsoning, bekjempelse av fattigdom og urettferdighet, samt beskyttelse av miljøet. Forventningene er høye, og mange håper at pave Leo's besøk vil bidra til å styrke den katolske kirkens rolle i Afrika, og fremme en mer rettferdig og bærekraftig utvikling for kontinentet. Samtidig som paven er i Afrika, er det interessant å se hvordan denne kritikken fra Donald Trump vil bli mottatt, og om den vil påvirke pavens oppdrag. Den åpne kritikken fra en tidligere statsleder er en uvanlig hendelse, og understreker kompleksiteten i forholdet mellom religion og politikk i den moderne verden. Besøket vil også gi et innblikk i pavens syn på en rekke globale utfordringer, og hvordan han ser for seg den katolske kirkens rolle i å møte disse utfordringene. Mens pave Leo fokuserer på sitt oppdrag i Afrika, vil verden følge med på hans handlinger og uttalelser





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump viser frem nye planer for gigantisk triumfbue i WashingtonBuen skal være 76 meter høy og markere USAs 250-årsjubileum.

Read more »

Trump truer Iran med militær makt hvis fredssamtaler mislykkes«Vi laster opp skipene med de beste våpnene som noensinne er laget.»

Read more »

Kilder til Politico: Rutte-møte med Trump «gikk til helvete»USAs president Donald Trump skal ha truet med å gjøre omtrent alt som er mulig i møtet med Nato-sjef Mark Rutte, sier kilder til Politico.

Read more »

Trump tilbrakte kampsportkveld i Miami mens Iran-konflikten eskalerer – Paven fordømmer krigen i harde ordelagPresident Trump tilbrakte lørdagskvelden med kampsport i Miami mens fredsforhandlinger mellom USA og Iran pågår. Pave Leo kritiserte krigen hardt i en gudstjeneste i Vatikanet, og krever en slutt på krigføringen. Visepresident Vance trakk seg fra fredsforhandlingene uten avtale. Den amerikanske presidenten er under press både på hjemmebane og internasjonalt.

Read more »

Trump med krass advarsel mot Iran: 'Sprengt til helvete'Donald Trump advarer Iran om konsekvensene av angrep på amerikanske eller fredelige fartøy. Han anklager også Iran for å presse verdenssamfunnet ved å hindre fri ferdsel i Hormuzstredet og for å nekte å gi opp atomvåpenambisjoner.

Read more »

Trump med krass advarsel til Iran: Vil sprenge skipDonald Trump advarer Iran om at enhver handling mot amerikanske styrker eller skip vil møtes med umiddelbare konsekvenser. Han anklager også Iran for å blokkere Hormuzstredet og presse verdenssamfunnet.

Read more »