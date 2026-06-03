Peabo Bryson er død - sangeren bak legendariske Disney-duetter

Den amerikaniske sangeren Peabo Bryson, kjent blant annet for duetten "Skjønnheten og udyret" med Céline Dion, er død etter et slag. Han var 67 år.

Den amerikanske sangeren Peabo Bryson er død . Han død e etter et slag i helga, ifølge medier som Rolling Stone og Deadline. Bryson hadde vært under behandling, men død sårsaken er ikke offentliggjort.

Bryson er særlig kjent for sin duett med Céline Dion på "Skjønnheten og udyret" fra Disney-filmens soundtrack. Sangen ble en internasjonal hit og ga Dion hennes første topp ti-plassering i både USA og Storbritannia. Céline Dion uttrykte sorg på sosiale medier og skrev at Brysons "utrolige stemme og vennlige vesen speilet skjønnheten i sang og opptreden". Hun la til at han for henne alltid vil være et symbol på den gleden musikken har gitt.

Hun minnet om at han var generøs og gjorde henne trygg under innspillingen av låten. Duetten fremførtes under Grammy Awards i 1993 og er blitt en legendarisk versjon. Bryson hadde også suksess med andre låter som "A Whole New World" fra Aladdin og "Beauty and the Beast". Han vant to Grammy Awards og hadde flere R&B-hits på 1980- og 1990-tallet. Han ble 67 år gammel





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Peabo Bryson Céline Dion Skjønnheten Og Udyret Disney Død

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jukset på teoriprøven – tok den 67 gangerJuksemetoden på teoriprøven var mulig fordi bakmenn tok prøven mange ganger for å pugge svar og filme eller ta bilder av prøven-

Read more »

Meteorologisk institutt: Årets vår i Norge er den varmeste som er registrertÅrets vårsesong er den varmeste vi har hatt her i landet siden målingene startet.

Read more »

Nestvold-Haugen: Den norske idrettsmodellen er sykLeif-Kristian Nestvold-Haugen, tidligere toppidrettsutøver, uttrykker bekymring for den norske idrettsmodellen og mener at den er syk. Han peker på hvordan sportslig suksess i toppidretten er et biprodukt av at barn og unge holder seg i idretten, og at det kan få en samfunnsøkonomisk konsekvens. Nestvold-Haugen mener at foreldrene i stor grad er skyldige for at det kortsiktige teller og at man måler lykke og suksess i resultat, og ikke mestring eller gleden over å lære.

Read more »

Eniget om ny forsvarsplan: Totalt løft på 1854 milliarder kronerPartiene i Stortinget nådde enighet om den reviderte langtidsplanen for Forsvaret etter at den opprinnelige fremleggelsen ble utsatt. Den samlede rammen for perioden 2025-2040 er nå på 1854 milliarder kroner, en økning på 115 milliarder kroner fra den opprinnelige planen. Blant hovedtrekkene er fremskyndet anskaffelse av ubåter og fregatter, utbyggelse av Finnmarksbrigaden og satsing på droner, elektronisk krigføring og ammunisjonsberedskap. Enighet ble også nådd om å vurdere tidligere anskaffelse av langtrekkende luftvern i 2028. Beslutningene tas mot bakgrunn av en farligere og mer urolig verden, og gir forutsigbarhet på tvers av politiske skillelinjer.

Read more »