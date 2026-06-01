Pence refser Trumps omstridte fond: - Dypest støtende

Mike Pence går hardt ut mot Donald Trumps Anti-Weaponization Fund, som kan gi penger til personer dømt for stormingen av Kongressen. Han mener fondet er en dårlig idé og at Trump har forlatt den konservative agendaen.

Tidligere visepresident Mike Pence har rettet skarp kritikk mot Donald Trump s omstridte Anti-Weaponization Fund , et fond på 1,776 milliarder dollar som skal kunne gi penger til personer som hevder å ha blitt utsatt for politisk rettsforfølgelse.

I et intervju med et amerikansk nyhetsmedium uttalte Pence at fondet er en dårlig idé og at han oppfordrer administrasjonen til å droppe det. Han uttrykte spesielt sterk avsky mot at fondet kan åpne for å kompensere personer som var tiltalt eller dømt for handlinger knyttet til stormingen av Kongressen 6. januar 2021, inkludert de som angrep politifolk. Pence, som var Trumps visepresident fra 2017 til 2021, har hatt et kjølig forhold til Trump siden angrepet mot Kongressen.

Han mener at Trump-administrasjonen har forlatt den konservative agendaen som har preget Det republikanske partiet siden Ronald Reagans tid. Han peker på tradisjonelle republikanske kjerneverdier som amerikansk lederskap, begrenset statsmakt, fri markedsøkonomi og abortmotstand. Selv om han anerkjenner Trumps popularitet blant republikanske velgere, mener han at partiet har mistet retningen mens demokratene har mistet forstanden. Fondet har allerede møtt juridisk motstand; en føderal dommer stanset midlertidig alle utbetalinger 12. juni.

Justisdepartementet forsvarer fondet og hevder det er lovlig med støtte i tidligere rettspraksis. En talsperson sa at myndighetene ikke vil la dommeres politiske standpunkt hindre arbeidet med å gi erstatning til ofre for politisk motivert rettsforfølgelse. Pence på sin side mener at denne saken er dypt støtende og at den viser en farlig utvikling i Det hvite hus. Han oppfordrer til en tilbakevending til konservative prinsipper hvis partiet skal ha suksess i kommende valg





