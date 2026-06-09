Pengepodden: Investeringstips, markedsanalyse og nyttige hacks for Nordnet-appen

I denne ukes #pengepodden deltar Tiril Eckhoff og Else Sundfør, som oppsummerer Tirils første år som investor og presenterer smarte hacks til Nordnet-appen. Tidligere episoder har dekket alt fra innsidehandel med Investtech til investeringer i sport og underholdning med DNB, piligrimsferd til Berkshire Hathaway, bygging av globale aksjefond med Alfred Berg, samt samtaler med Virtune om krypto-ETP'er og FIRST Fondene om disiplinert forvaltning. Podkasten leades av Mads Johannesen, Else Sundfør og Roger Berntsen, og den utkommer hver torsdag. Husk: Innholdet er markedsføringsmateriell og ikke investeringsanbefaling.

#pengepodden er en populær norsk podcast som fokuserer på økonomi, aksjer, investeringer og sparing. Podkasten utkommer hver torsdag og ledes av Mads Johannesen , sammen med spareøkonom Else Sundfør og aksjeanalytiker Roger Berntsen .

Lyttere kan aktivt delta ved å sende inn spørsmål som blir tatt opp i episodene, via Nordnets blogg, Facebook, Nordnet Social eller X. Innholdet i podkasten er tilgjengelig på de vanligste podcastplattformene, og enkelte episoder er også tilgjengelige som video fra tidligere direktewebinarer. Det er viktig å merke seg at podkasten primært er markedsføringsmateriell fra Nordnet, og at innholdet ikke skal oppfattes som investeringsanbefalinger. Nordnet fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap oppstått ved bruk av informasjonen.

Seneste episoden fokuserer på Tiril Eckhoffs første år som investor, hvor hun og Else Sundfør deler erfaringer og nyttige tips. De gir også en introduksjon til smarte funksjoner i Nordnets mobilapp. For to uker siden var Øystein Kverner fra DNB Sport & Entertainment gjest, som diskuterte investeringer i sport, underholdning og IP-franchiser. Han viste hvordan fan-kultur og digitale plattformer kan skape langsiktig verdi.

I en tidligere episode deltok Bernt Berg-Nielsen, som beskrevet sin pilgrimsferd til Berkshire Hathaways årlige generalforsamling i Omaha - en begivenelse som samler tusenvis av investorer og selges som en unik opplevelse. En annen episode har Torry Torheim fra Alfred Berg som forklarte hvordan teamet bak Alfred Berg Gambak Global bygger og forvalter et globalt aksjefond. Han dekket alt fra AI-boomen og halvledersektoren til geopolitikk, markedsfølelse og risikostyring.

I en annen samtale diskuterte Mads, Else og Roger lytternes spørsmål, og de dekket et bredt spekter av temaer innenfor dagens investeringsmiljø. Blant annet ble det snakket om kunstig intelligens, skyinfrastruktur, industriell bærekraft og hvordan man skal finne reell verdiskaping over tid.

Else hadde også et møte med Christopher Kock, CEO hos Virtune, hvor de snakket om kryptovalutaer og hvordan Virtunes ETP-produkter kan tilby en enklere, mer regulert tilnærming til krypto-investering uten behov for å håndtere fysiske nøkler eller komplekse skatterapporteringer. Thomas Nielsen fra FIRST Fondene var også med for å refleksere over fondenes ytelse i en perioden med markedsvolatilitet, og hans disiplinerte forvaltningstilnærming.

Sist, i en nevnt men ikke fullstendig beskrevet episode, var Mads i samtale med Jan Ludvig Andreassen fra Eika Gruppen, en analytiker kjent for sin direkte og uforbeholdne tilnærming til markedet. Podkasten har et tydelig fokus på å tilby lyttere innsikt i ulike investeringsstrategier, markedstrender og verktøy, samtidig som den fungerer som en platform for Nordnets egne tjenester. Den balanserer mellom ekstern ekspertise og Nordnets egne ansatte, og tar ofte utgangspunkt i lytternes spørsmål.

Målgruppen er norske investorer som er interessert i å lære mer om aksjemarkedet, sparing, fond og personlig økonomi. Trots den markedsføringsbaserte karakteren, leveres innholdet i et pragmatisk og tilgjengelig format som fremstår som nyttig for nybegynnere og mer erfarne investorer alike. Gjennom sine gester og gjestevitere trekker podkasten inn eksperter fra både finansnæringen og techverdenen, noe som reflekterer dagens komplekse og sammensatte investementslandskap.

Den diskuterer også voksende trender som kunstig intelligens, bærekraft og kryptovalutaer, mens den samtidig legger vekt på klassiske investeringsprinsipper og langsiktig tenkning. Podkasten bidrar til å demokratisere finansielt kunnskap og gjør komplekse temaer mer forståelige for et bredt publikum





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