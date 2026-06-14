Pensjonist finner ungdom sovende i putekassen på verandaen

En 70-åring fra Fauske i Nordland fikk en overraskelse søndag morgen da han fant en ungdom sovende i putekassen på verandaen. Ekteparet valgte først å la ham sove mens de spiste frokost, men da ungdommen ikke våket opp, måtte 70-åringen riste litt i ham. Ungdommen våket så til liv etter hvert og kom seg hjem. Putekassen overlevde episoden, men komfortnivået er mer usikkert.
En 70-åring fra Fauske i Nordland fikk en overraskelse søndag morgen. Han og kona hadde planlagt å reise ut, men først måtte de undersøke en mystisk lukt fra verandaen.
De fant en ungdom sovende i putekassen på verandaen. Ekteparet valgte først å la ham sove mens de spiste frokost, men da ungdommen ikke våket opp, måtte 70-åringen riste litt i ham. Ungdommen våket så til liv etter hvert og kom seg hjem. Putekassen overlevde episoden, men komfortnivået er mer usikkert. 70-åringen mener at ungdommen kunne valgt en bedre løsning, som å si fra eller å ha satt opp en hvilestol.
Episoden ble en artig historie for ekteparet, som nylig ble pensjonister. De får håpe at putekassen forblir urørt i natt, da den neppe tåler mange sånne netter. En annen pensjonist fra Fauske, som ønsker å holde anonymitet, forteller at dette er første gang de har hatt noe i putekassen. De tar episoden med humor og mener at det er en artig historie. 70-åringen er glad for at putekassen overlevde episoden og håper at det ikke blir flere sånne netter.
Fauske Nordland Pensjonist Putekassen Ungdom
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