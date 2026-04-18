Pensjonsbonus fra Nav: Omsorg for barn kan gi betydelige tillegg til pensjonen

Foreldre som har omsorg for barn under skolepliktig alder, kan få en betydelig pensjonsbonus fra Nav. Denne omsorgsopptjeningen tilsvarer en årlig inntekt på 4,5 G, uavhengig av egen inntekt, og kan overføres til partneren.

Pensjonsfordelen som følge av omsorg for barn er en uventet, men betydelig bonus for mange, spesielt for de som ikke har en høy inntekt. Alexandra Plahte, en uavhengig pensjonsekspert hos Formue Pensjonsrådgivning, understreker at folk som klarer å påvirke egen pensjon, har et bevisst forhold til hva de selv kan gjøre. For å ta informerte valg, er det avgjørende å få synliggjort de ulike alternativene og konsekvensene av disse.

Alderspensjon kommer normalt fra tre hovedkilder: folketrygden fra Nav, tjenestepensjon gjennom arbeidsforhold, og privat sparing. Imidlertid gir det å ha barn en ekstra pensjonsgevinst. Foreldre som har eller har hatt omsorg for barn under skolepliktig alder, blir godskrevet pensjonsopptjening. Denne opptjeningen tilsvarer en årlig inntekt på 4,5 G (grunnbeløp), som per dags dato, med et grunnbeløp på 130 160 kroner, utgjør over 585 000 kroner. Når grunnbeløpet justeres årlig, vil også pensjonsopptjeningen for omsorg øke, basert på gjennomsnittlig G det aktuelle året. Det spesielle med omsorgsopptjeningen er at den ikke er avhengig av tidligere inntekt. Dette betyr at selv en student som ikke jobber ved siden av studiene, mottar en pensjonsbonus ved å få barn. I Nav-systemet godskrives de nemlig pensjonsopptjening som om de hadde en lønnsinntekt på rundt 585 000 kroner. Dette gjelder også for de som tar en pause fra arbeidslivet for å være hjemme med barn, eller de som har en inntekt som er lavere enn 4,5 G. For disse gruppene vil omsorgsårene før barnet begynner på skolen, føre til økt pensjonsopptjening. Verdien av omsorgsopptjeningen kan raskt utgjøre flere hundre tusen kroner som legges til pensjonsbeholdningen. For personer med en lønn som overstiger 4,5 G, beregnes pensjonsopptjeningen basert på den faktiske inntekten. Utgangspunktet for å bli godskrevet omsorgsopptjeningen er den som mottar barnetrygden, som i de fleste tilfeller er mor. Likevel er det mange som ikke er klar over muligheten til å overføre denne opptjeningen til den andre forelderen. Dette kan være spesielt gunstig der mor har en inntekt over 4,5 G og dermed ikke drar full nytte av omsorgsopptjeningen selv. Dersom far for eksempel studerer, har lav inntekt eller ingen inntekt, kan han motta omsorgsopptjeningen overført til seg. Med omsorgsopptjening kan pensjonsbeholdningen øke med 18,1 prosent av 4,5 G, noe som tilsvarer omtrent 106 000 kroner med dagens grunnbeløp. Med flere barn blir perioden med omsorgsopptjening lengre, og den totale summen tilført pensjonsbeholdningen kan bli betydelig, potensielt flere hundre tusen kroner. Hvor mye dette utgjør i livsvarig årlig pensjon, vil avhenge av faktorer som egen pensjonsopptjening, uttaksalder og forventet levealder som Nav benytter i sine beregninger. Overføring av omsorgsopptjening er et enkelt og kostnadsfritt tiltak som kan forbedre pensjonsbeholdningen for mange småbarnsforeldre. Prosessen for overføring er enkel og skjer direkte via Navs nettside, under fanen din pensjon. Det er viktig å merke seg at disse godskrivingene skjer automatisk for de som mottar barnetrygd, men bevissthet rundt muligheten for overføring er nøkkelen til å maksimere den individuelle pensjonen. Dette systemet anerkjenner verdien av omsorgsarbeid som bidrar til samfunnet, selv om det ikke gir en direkte økonomisk inntekt. For unge mennesker som starter sine karrierer eller som velger å prioritere familieliv i en periode, kan dette være en uvurderlig støtteordning for fremtiden. Det er en mekanisme som søker å jevne ut pensjonsmessige ulikheter som kan oppstå som følge av barneomsorg og karrierevalg. Ved å gjøre denne informasjonen mer tilgjengelig og prosessen for overføring mer kjent, kan Nav bidra til en mer rettferdig pensjonsordning for alle borgere, uavhengig av deres valgte livsstil og karrierebane. Det er et eksempel på hvordan det offentlige systemet kan tilpasses for å bedre reflektere samfunnets verdier og støtte familiers livsvalg på lang sikt. Folketrygdens ordninger for pensjon er komplekse, og det er derfor verdifullt med ekspertise som kan hjelpe enkeltpersoner å navigere i systemet og forstå hvilke muligheter som finnes for å forbedre sin egen økonomiske fremtid. Omsorgsopptjening er en slik mulighet som fortjener bredere anerkjennelse og bruk. Disse opptjeningene gir en reell verdi som kan ha stor innvirkning på den samlede pensjonsinntekten over et helt livsløp. At dette er en gratis tjeneste som enkelt kan administreres, gjør det til en tilgjengelig løsning for de aller fleste som kvalifiserer. Å ikke benytte seg av denne muligheten, spesielt når den kan være svært gunstig for partneren, kan medføre betydelige tapte pensjonsinntekter i fremtiden





