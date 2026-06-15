Pensjonsgivende tillegg i Forsvaret utvides

Regjeringen utvider） which includes most of the additions in the Armed Forces' working hours agreement to be pensionable from 2020, following a Supreme Court ruling.

Regjeringen har vedtatt at de fleste tilleggene i Arbeidstidsavtalen for Forsvaret skal regnes som pensjonsgivende, med tilbakevirkende kraft fra og med 1. januar 2020. Forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) uttrykker tilfredshet med at en god ordning for de ansatte nå er sikret.

Han understreker at personell er det viktigste i Forsvaret, og at denne saken er avgjørende for dem. Beslutningen følger etter en høyesterettsdom som fastslo at fartøy- og landbasert vakttillegg for to ansatte i Kystvakten måtte anses som pensjonsgivende. Nå utvides denne behandlingen til å dekke flere typer tillegg i Forsvaret. De variable tilleggene som qualifies for pensjonsgiving inkluderer vakttjeneste, fartøytjeneste, øvelse, adjutanttjeneste og flyoperativ virksomhet.

Disse utgjør størsteparten av tilleggene i Arbeidstidsavtalen. Både nåværende ansatte og pensjonister vil motta etterbetalinger automatisk. For pensionister som allerede mottar utbetalinger, vil etterbetalingen skje fra 1. april 2022, noe som innebærer tilbakebetaling helt til tre år før høyesterettsdommen ble avgjort. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng (Ap) bekrefter at de berørte kan ha tillit til at deres pensjonsrettigheter blir ivaretatt i tråd med den nåværende lov- og regelverksforståelsen





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Forsvaret Pensjon Arbeidstidsavtalen Høyesterett Tillegg

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